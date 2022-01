Mara Patricia Castañeda responde a críticas por privilegios en funeral de Vicente Fernández

A un mes de la muerte del ídolo mexicano, Vicente Fernández, la periodista Mara Patricia Castañeda rompió el silencio luego de los ataques que recibió por los privilegios que tuvo en el funeral del “Charro de Huentitán”.

Para conmemorar el primer mes de deceso del intérprete de Estos Celos, Mara Patricia Castañeda fue invitada al programa Hoy de Televisa en donde tocó el tema de las supuestas preferencias que tuvo por parte de la Fernández, especialmente de su exesposo Vicente Fernández Jr.

A diferencia de lo que se dijo, la periodista aseguró que llegó como todos los periodistas al rancho Los 3 Potrillos con la esperanza de obtener una declaración. “Llegué a ‘Los 3 Potrillos’ a la puerta, donde bien dices estaba toda la gente gritando “Chente” y a mi se me hacía el nudo aquí (en la garganta), empezaron a ponerle veladoras, globos, flores, de un lado, por eso estaban abriendo la puerta del otro. Llegó Vicente, cruzamos miradas y se le salieron las lágrimas”, contó la famosa.

En cuanto al privilegio que tuvo al obtener las primeras declaraciones de Vicente Fernández Jr, hijo del Charro de Huentitán”, Mara Patricia Castañeda aseguró que esto no ocurrió como se dijo y por la que la criticaron severamente.

“Yo no alcanzaba a escuchar bien qué estaba pasando, entonces me acerqué, pero entre las personas que estaban ahí, los medios y todo, me fueron empujando hasta la reja, entonces los de seguridad, los policías, bueno, que fueron camarazos aquí (en la cabeza), o sea, estamos acostumbrados a reportear, a eso, y entonces uno los policías me dio un golpe en el pecho, y justo Vicente lo vio, y dijo ‘que pase ella’, dijo así, no dijo que pase Mara, que pase mi exesposa, no, dijo ‘que pase ella’, entonces entré, cruzamos palabra y le pasé el audífono para que hablara con Joaquín López-Doriga, pero de ahí se suscitaron una serie de comentarios y de malos entendidos, pero la cuestión fue así”, detalló la periodista.

Ante la aclaración de Mara Patricia Castañeda, Andrea Legarreta y Galilea Montijo no dudaron en brindarle su apoyo y asegurar que sí ella ingresó al rancho Los 3 Potrillos, fue porque se lo merecía, pues se había ganado la confianza y cariño de la familia.

“Además ahí estábamos todos en el mismo terreno, y todos teníamos que buscar la nota […] llegó Vicente, llegó Gerardo, llegó Alejandra, llegó la novia de Vicente, y entonces ahí no puedes hacer ‘¡Ah!, tú eres la novia, entonces no’, no, yo no me lo esperaba, yo iba a trabajar”, dijo Castañeda.

Respecto a lo que platicó con doña Cuquita durante el velorio de don Vicente Fernández, la periodista indicó que: “estuvo toda la noche ahí, las personas de seguridad me decían que por más que la querían levantar para que fuera a cambiar, Cuquita ahí estuvo junto a su marido como lo estuvo durante 58 años, entonces, subimos a verla […] (me decía) que se había despedido de su marido, que había hablado con él y que Cuquita lo único que hizo en vida fue respetarlo, serle leal, serle fiel, estar con él, ser una compañera contra todo y contra todos, lo que dijeran, lo que no dijeran, solamente tú sabías lo que era tu relación y tu marido”.

En cuanto a las acusaciones que hicieron algunos de sus colegas a Vicente Fernández por supuestamente por tocar a una joven, Mara Patricia Castañeda señaló: “Mucha gente, muchos periodistas y compañeros, lo atacaron, fue muy duro, y de repente los veía yo ahí y decía ‘¿cómo?, o sea, ¿cómo después de atacarlo?’, yo creo que las cosas se hacen en vida, el respeto, el cariño, se hace en vida, no es cuando ya no está la persona y ‘como lo siento’, o sea, no”.

