Manolo Cardona da detalles de la temporada 2 de Quién mató a Sara

La segunda temporada de “¿Quién mató a Sara?” está a punto de estrenarse y cada día salen nuevos detalles de lo que se verá en la secuela de la exitosa serie mexicana para Netflix, la cual verá la luz el próximo 19 de mayo.

Ahora fue el actor Manolo Cardona quien dio detalles sobre lo que se espera de esta producción, la cual ha captado la atención del público a escala mundial y se ha posicionado como una de las favoritas en más de 30 países, por lo que los seguidores de “¿Quién mató a Sara?” están ansiosos por el estreno.

En una entrevista para Noticias RCN, Manolo Cardona, quien da vida a Alex Guzmán en la serie, habló sobre lo que se espera de la temporada dos y dejó abierta la posibilidad de que haya una tercera entrega del thriller, algo que se han preguntado mucho los fans pues originalmente se sabía que serían sólo dos, pero ante el éxito obtenido, la producción podría haberlo replanteado.

“Estamos muy sorprendidos con el éxito, muy agradecidos con el público (...) que sea la serie más vista no inglesa es para nosotros un honor y un privilegio”, dijo el histrión colombiano en su intervención, quien anteriormente ya había participado en otros proyectos como “Sin tetas no hay paraíso”, “Narcos” y “María Magdalena”.

Como ya lo había dicho anteriormente, Manolo Cardona reiteró que en esta temporada se resolverán muchas incógnitas, sobre lo todo, las que tienen que ver con Sara y quién era ella en realidad, pues el personaje de Alex Guzmán descubrirá muchas cosas que lo harán desconocer a su hermana.

“Esta temporada va a resolver muchas preguntas que tiene el público, van a entender otras, muchísimas, van a conocer la verdad detrás de mucha gente, incluyendo la de Sara, la de Álex, la de mucha gente que, que los va a sorprender”, agregó el actor en Noticias RCN.

Respecto de una tercera temporada, Manolo Cardona indicó que aún no sabe nada pues eso es cosa de la producción y a ellos no les han comentado si la historia tendrá continuación, aunque reconoció que sí le gustaría pues aún quedarán algunas cosas por resolverse.

“No sé, la verdad, me encantaría, pero no tengo ni idea, no sabemos aún, estamos a la expectativa”, dijo el actor colombiano, quien reconoció que éste ha sido su proyecto más exitoso pues “¿Quién mató a Sara?” llegó a hogares de habla no hispana y se mantuvo en el top ten mundial durante varias semanas.

Falta únicamente una semana para que se estrene la temporada dos de la serie mexicana y muchas de las dudas comenzarán a ser despejadas a partir de entonces, incluida la pregunta que tienen muchos en la cabeza: ¿Quíén mató a Sara?