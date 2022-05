Manelyk deja en ridículo a Galilea Montijo tras hacer el paso de Anitta en Las Estrellas Bailan en Hoy

Con el recién estrenado mini reality show "Las Estrellas Bailan en Hoy" dentro del programa "Hoy", matutino de Televisa, las emociones están a flor de piel y el entusiasmo por demostrar que se pueden lucir con los mejores pasos de baile en el ritmo que sea, es el objetivo principal de las diez parejas que conforman en elenco del concurso. No obstante, la conductora del reality, Galilea Montijo, se vio ridiculizada luego de que Manelyk la retara a bailar la intensa coreografía de "Envolver" de Anitta.

¡Sí!, ese singular baile que por meses le ha dado la vuelta al mundo y que ha impuesto la propia brasileña, dejando sorprendidos, sin palabras y con el ojo bien abierto a más de uno; incluso, millones de sus fanáticos han intentado hacer la coreografía pero no a todos les sale...

Pero la mañana de este martes, segundo día del concurso de "Las Estrellas Bailan en Hoy", la influencer y youtuber Manelyk retó a la tapatía de 48 años, a hacer la coreografía de "Envolver", dejando claramente por los suelos a Galilea, pues no cabe duda que para hacer esa especie de "lagartija", se necesita mucho más que una figura fitness.

Durante la semana de ensayos, lo primero que la rubia famosa, pareja de baile del actor Carlos Speitzer, dijo, es que no quería reguetón, y mira lo que son las cosas, precisamente le tocó arrancar con este tema que le ha dado la vuelta al mundo y que para bailar dicha coreografía, hay que tener más que un cuerpo bonito...

Lo primero que la pareja de famosos confesaron a las cámaras de "Hoy" fue que ya se habían perdido el asco y que de ahora en adelante serían uno mismo, incluso, que siempre estarían juntos y todo o harían juntos. Sin embargo, aunque después de perderse el asco como lo dijeron, brillaron en la pista con su primera participación, las opiniones de los jueces estuvieron divididas.

La primera en dar su veredicto fue Andrea Legarreta, quien agradeció a la pareja por darle al martes, un sabor de viernes en la noche, incluso dijo que los veía en la final y que quería verlos bailar más ritmos; les dio un 9 de calificación. Latin Lover por su parte, aunque fue un poco más estricto pero dijo que lo habían hecho bien, les dio un 8.

Pero ¡aguas!, pues Ema Pulido empezó felicitándolos porque se veían muy bien juntos como pareja y además, destacó la labor de los departamentos de Vestuario y Maquillaje, pues los outfits con los que bailaron, los hicieron brillar en la pista. La mala noticia para Manelyk y Speitzer fue que les dijo que no les creía su coreografía, pues no veía ese sentir callejero de la música urbana.

Ariel López Padilla, por su parte, criticó la falta de respeto de Carlos Speitzer por llegar 25 minutos tarde al foro y le pidió que se comprometiera más. Pero al final, parece que la pareja dio un buen espectáculo, aunque las opiniones divididas de los jueces, les exigieron mucho más.

Pero el reto que Manelyk le impuso a Galilea Montijo tras bailar con unas botas de tacón "Envolver" de Anitta en "Las Estrellas Bailan en Hoy", ha dejado mucho qué desear; pues Galilea dijo que parecía panda recién parida...

