Maite Perroni y el elenco que conforma Triada, la nueva serie de Netflix

Tras el éxito por su participación protagónica en la exitosa serie de Netflix "Oscuro Deseo" en sus dos temporadas, la actriz Maite Perroni ya tiene en la mira otro nuevo proyecto; se trata de "Triada", que ha sido dada a conocer hace algunos días y ellos serán los actores que formen parte del elenco.

Fue el pasado 27 de enero, que a través de la cuenta de Netflix Latinoamérica, Maite Perroni revelaba su más reciente proyecto pero sólo dijo que entre Leticia López Margali -creadora de "Oscuro Deseo"- y ella, estaban preparando dicho proyecto, del cual reveló el nombre.

Cuya descripción de la publicación se lee: "@maiteperroni y la creadora de Oscuro Deseo están preparando un nuevo proyecto. Próximamente más información, estén pendientes".

No obstante, se sabe que el gigante del streaming está apostando no sólo por series, películas, bioseries y docu-series o documentales en su basto contenido, pues ahora se está inclinando por ¡las telenovelas!; lo que la pondría al nivel de varias televisoras expertas en el melodrama como Televisa y TV Azteca en México, Telemundo y Univisión en Estados Unidos, RCN en Colombia, por nombrar sólo algunas.

Pues entre las que ya se pueden disfrutar más recientemente contenidas en su programación, son la colombiana "Yo soy Betty, la fea", "Café con Aroma de Mujer" o el remake de "Rebelde" hecho serie. Y ahora, se pretende, que "Triada", llegue a reafirmar su excepcional trabajo que está al alcance de millones y es un boom en la actualidad en todo el mundo.

Pero ha sido el sitio telenovelero de Instagram @elnovelero, que más recientemente reveló a varios actores que conforman el elenco de "Triada", la primera producción de corte telenovela, así como que estará producida por Argos Comunicación para la plataforma:

Entre ellos figura el actor David Chocarro de "La Doña" (2016-2020) que por cierto, ya ha revelado la transformación a la que se sometió para dar vida a su personaje. Otra de las famosas por su participación en varias telenovelas y más recientemente por la serie "Guerra de Vecinos" (2021) de Netflix, es Anna Layevska, quien se suma al elenco.

Flavio Medina del remake de "Cuna de Lobos" (2019) bajo el mismo título -quien ha cobrado fama por sus personajes villanescos en melodramas de la televisora de San Ángel-, así como la primera actriz Nuria Bages, a quien recientemente se le vio en "SOS Me Estoy Enamorando"(2021-2022) de la misma empresa, son otros de los actores revelados.

También estarían siendo revelados por la página, Aldo Gallardo de la serie web de drama policíaco "La Negociadora" (2021), producida por Claro Video y 11:11 Films & TV. Por otro lado está Ofelia Medina, quien ya lleva camino recorrido en las series desde 1998 y más recientemente se le vio en "Asesino del Olvido" (2021).

Por último, se tiene contemplada a la modelo mexicana Daniela Valdez y al actor y productor mexicano Rodrigo Cachero, quien en 2020 cobró fama por su personaje protagónico de la exitosa serie "Control Z" de Netflix.

