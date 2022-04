Maite Perroni se perfecciona en el suspense, tras la profundidad de los personajes

Ella es una actriz que no para de trabajar; su nombre es Maite Perroni y tras tener dos películas en puerta y una serie que subió la temperatura de los televidentes en Netflix, la también conocida ex RBD se ha perfeccionado en hacer suspense en la ficción; pues desde su punto de vista, los personajes y las historias se vinculan con el público de forma particular, según contó este martes en entrevista con Efe.

Respecto al tema, Maite Perroni detalló: "Lo que me gusta del suspense es que vamos contando historias de personajes que son cercanos a nuestra realidad pero que tienen un mundo interno mucho más complejo, y como actores nos hacen incluir al espectador a la historia. (...) Nos permiten conectar e invitamos a la gente a que descubra qué es lo que realmente estamos queriendo contarles".

El proyecto más reciente de Perroni (Ciudad de México, 1983) es "Sin ti no puedo", una coproducción de México con España grabada en Madrid que sigue la trágica historia familiar de dos hermanos que se encuentran tras varios años de separación.

Un incendio, un asesinato y la aparente búsqueda de justicia envuelven la trama protagonizada por Maite Perroni, Mauricio Ochmann y Alfonso Bassave, que llegará a salas de los cines nacionales el próximo 21 de abril, tras haber tenido su estreno en marzo en el Festival de Málaga.

Perroni es Blanca, una mujer con problemas de adicciones y exconvicta que volverá a la vida de su hermano David (Ochmann), un exitoso empresario, para demostrar su inocencia y exigir la parte que le pertenece de su herencia. Pero la desconfianza y su presunta calidad de asesina le impedirán ganarse el apoyo de lo que le queda de la familia.

"El proceso de Blanca es complicado, es muy mental, hay muchas cosas pasando adentro. El objetivo principal lo tiene muy claro, pero el cómo va a llegar a eso es lo que se va transformando", explica la actriz de 39 años.

Según cuenta, explorar la mente de una mujer a la que al público le cuesta trabajo de adivinar y entender fue precisamente el reto que la impulsó a darle el sí a su amigo Frank Ariza, el escritor de la historia a quien conocía de proyectos como "Herederos por accidente" (2020) del que también es protagonista.

"Frank me dijo, lee este guión a ver qué te parece. Lo leí, conocí el personaje de Blanca y le dije: 'Sí, ya ¿cuándo lo hacemos?'...", recuerda la mexicana, quien tan pronto se confirmó el proyecto "agarró" sus maletas y su fue para Madrid.

Las grabaciones sucedieron de junio a agosto del 2021 y de la experiencia rescata el haber conocido a actores como Elena Irureta y Pedro Casablanc con quienes compartió escena. "Fue muy enriquecedor hacer este proyecto y hacer esta comunión entre México y España", asegura.

UN CAMINO DIVERSO

Maite probó el suspense en toda su expresión cuando realizó "Oscuro Deseo" (2020) donde compartió candentes escenas junto a Alejandro Speitzer. El éxito de la serie fue tal que les valió estrenar una segunda temporada en el 2022. Pero estos dos proyectos no son los únicos en los que ha trabajado este género.

Para finales de este mes, Perroni también estrenará la película "La Octava Cláusula" por Amazon Prime Video, dirigida por Koko Stambuk, con quien ya había trabajado en el filme de comedia "Doblemente Embarazada" (2019), y que también es escrita por Ariza.

Aunque estos últimos tres proyectos le han dado la posibilidad de tener un acercamiento más complejo a sus personajes, Perroni confiesa que disfruta de la diversidad que ha tenido su trayectoria.

"Yo creo que cada personaje tiene algo que decir, cada historia tiene algo que contar y los géneros, su forma de acercarse y de comunicar (...) Creo que el reto como actores es que podamos entrar tanto en corazones puros y buenos como en el corazón de una mujer que la está pasando muy mal. (...) No podemos quedarnos en los clichés o en el encasillamiento. Sucede tanto, que nos falta tiempo para contar todas las historias", asegura. EFE

Con información de Mónica Rubalcava, MAITE PERRONI (Entrevista) / Agencia EFE Ciudad de México, México / Fotografía Instagram Maite Perroni

