Madres paralelas, cinta española mejor posicionada en la carrera a los Óscar 2022

Aunque "El buen patrón", de Fernando León de Aranoa, es la película elegida por la Academia del Cine Español para representar al España en los Óscar, todos los pronósticos apuntan a que "Madres paralelas", de Pedro Almodóvar, será la cinta española mejor posicionada en las nominaciones.

Mañana martes se dará a conocer el nombre de las cinco películas extranjeras nominadas, junto al resto de finalistas a los premios en la edición número 94 de los Premios Óscar, que se entregarán el 24 de marzo de 2022.

A pesar de que "El buen patrón" ha pasado el primer corte y es una de las quince semifinalistas seleccionadas por la Academia de Hollywood, sus opciones de lograr una candidatura final el martes de esta semana, son muy limitadas.

León de Aranoa ha sido designado en dos ocasiones como abanderado de España en los Premios Óscar. La otra, hace veinte años, fue con "Los lunes al sol", que no pasó la lista de corte.

Aclamada por el público y la crítica española, logrando el récord de 20 candidaturas a los Premios Goya, "El buen patrón" ha tenido una distribución comercial casi nula en Estados Unidos y no se ha proyectado con profusión en los cines norteamericanos.

Por el contrario, "Madres paralelas", distribuida por el gigante Sony Pictures, ha contado con una gran acogida en EE.UU., donde las principales ciudades del país han exhibido la película en los últimos meses. De hecho, la interpretación de Penélope Cruz en esta cinta de Almodóvar ha irrumpido con fuerza y la sitúa en buena posición para hacerse con la nominación a mejor actriz protagonista.

Sería la cuarta nominación al Óscar para la española, que lo ganó como mejor actriz de reparto en 2009 por "Vicky Cristina Barcelona" y ya aspiró al premio por un trabajo en castellano con "Volver" (2007). Su papel en "Madres paralelas" ya le ha llevado a ganar la Copa Volpi del Festival de Venecia.

La actriz también ha conseguido los premios de la Asociación de Críticos de Los Ángeles (LAFCA), de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine norteamericana o la concesión del International Star Award del festival californiano Palm Springs.

Por su parte, la recién estrenada Asociación de Críticos de Cine Norteamericanos (NAFCA) acaba de otorgar el premio a mejor película internacional a "Madres paralelas".

Almodóvar cuenta también con posibilidades para conseguir candidatura. En su caso, según las quinielas, a mejor guion original, una alegría que podría compartir con su colaborador habitual, Alberto Iglesias, que también aparece entre los posibles candidatos a la mejor banda sonora. EFE

