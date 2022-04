Lyn May endulza la vista de sus fans con bailecito sin sostén

La actriz y bailarina de ascendencia china, Lyn May, volvió a impactar a su casi medio millón de seguidores de las redes sociales al compartir uin video en el que aparece bailando con un atrevido traje, el cual lució sin sostén y con el que dejó a la vista su perfecta figura.

A través de su cuenta de Instagram, la vedette de 69 años compartió un video en el que aparece en un escenario y el que hace un bailecito con el que dejó impactados a sus millones de seguidores por la tremenda figura que posee. Lyn May dejó muy poco a la imaginación de sus fans, pues apareció con solo una tanga de hilo de color blanca llena de brillos, un tocado de plumas del mismo color, mientras que en sus pechos sólo unos protectores platenados.

En el videoclip, la artista hace una pasarela para presumir su escultural figura. Cabe mencionar que el video no es reciente, si no de hace un para de años, ya que el rostro de la famosa luce totalmente diferente a como luce ahora. Lo cierto es que Lyn May ha demostrado en muchas ocasiones que la edad sólo es un número, pues a sus 69 años posee muchas habilidades que muy pocas mujeres tienen.

Lee también: Laura Bozzo le peleará el rating a Rocío Sánchez Azuara; sus estrenos son el mismo día

Constantemente la actriz de el Cine de Ficheras deleita a sus miles de seguidores de Instagram no sólo con tremendos bailecitos en los que demuestra la gran flexibilidad que tiene. Hace un tiempo la famosa se unió a TikTok en donde no ha dejado de sorprender a sus seguidores al hacer algunos de los challenges que están de moda como el de la cantante brasileña Anitta con su canción Envolver, con el que causó toda una sensación en dicha plataforma.

"Amigos, estoy emocionada, estoy ensayando reggaetón con mi querido maestro Uriel, me estoy preparando para mis próximos shows en México. Los amo, los amo, los amo sobrinos", fue el mensaje que la bailarina colocó junto al video en e que comparte que está aprendiendo a bailar reguetón.

En el videoclip se puede observar a Lyn May bailar muy sexy, además de realizar un split. Como era de esperarse, los usuarios de las redes sociales no tardarn en reaccionar y le enviaron sus buenas vibras a la famosa vedette.

Lee también: Las cirugías de Maribel Guardia que serían la envidia de muchas famosas

"Tiene muy buena condición", "Excelente bailarina" y "Cuántos años tiene, que bien se ve", "Que condición", "Quien fuera ella", son algunos de los comentarios en la publicación que alcanzó las 70 mil reproducciones, así como más de dos mil Me Gusta.

Síguenos en