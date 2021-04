Luis Miguel, la serie, revelan audio de Luisito Rey antes de morir

Luis Gallego Sánchez, nombre real del padre del cantante Luis Miguel, ha cobrado relevancia en los últimos años luego del estreno de la primera temporada de “Luis Miguel, la serie”, donde es expuesto por la manera en que trataba a su hijo y a su esposa, hoy desaparecida, Marcela Basteri.

Oscar Jaenada es el actor encargado de darle vida a Luisito Rey en la serie de Netflix y su interpretación es tal que este personaje se convirtió en el enemigo número uno de los seguidores de “El Sol” y dio pie a la creación de decenas de memes en los que se resaltaba su maldad.

Ahora, a sólo unas semanas de que se estrene la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, el nombre de Luisito Rey ha vuelto a sonar fuerte en internet tras darse a conocer una grabación de un audio del también cantante justo un par de meses antes de morir.

La grabación ya había sido revelada hace algún tiempo por la periodista Claudia de Icaza pero volvió a tomar relevancia ahora, en la víspera del estreno de la segunda parte de la bioserie de Netflix, pues todos los reflectores están puestos sobre esta producción.

A dos meses de morir, Luisito Rey no estaba preparado para ello y mucho menos pensaba en dejar este mundo. Al menos eso es lo que deja ver el hecho de que había grabado un nuevo material discográfico y estaba pensando en la gira para promocionarlo.

Contrario a lo que muchos creen, en el audio, el padre y exmanager de Luis Miguel no estaba arrepentido por las cosas que le había hecho a su hijo, sino que seguía pensando en él mismo y en el futuro que esperaba tener todavía en los escenarios.

“"No me arrepiento. Sí, sé que he sufrido un poco, los amores que me dieron muchas veces me engañaron... siento. Y es mejor sentir amor aunque sea porque haya dolido, el dolor es el tributo que se paga en esta vida por vivir las cosas bellas de la vida que haya”, se escucha en la grabación.

“No me arrepiento ni de mis noches ni mis días, porque mi vida es solo mía. Acaso alguien ha gritado para pagar mis pecados si solo yo sembré mi huerto. Tan solo mío es el rendimiento y en el balance de mi vida, no me arrepiento", asegura el excantante, quien también habla de la ilusión que tenía de triunfar con su nuevo disco.

“Vamos a cruzar el Atlántico para hacer algo que posiblemente hace 500 años alguien hizo algo similar sin música. Por eso se confundieron, pero llegaron a puerto", continuó Luis Gallego Sánchez.

Para la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, que se estrenará el 18 de abril, hay mucha expectativa por conocer algunos de los enigmas de la vida de “El Sol”, como el destino de su madre Marcela Basteri y qué papel jugó su padre en esta situación.