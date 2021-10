A finales de la década de 1990, Luis Miguel y Mariah Carey vivieron un tórrido romance que se extendió por tres años y ese es uno de los temas principales que se han tocado en la tercera temporada de “Luis Miguel: la serie“, que se estrenó el pasado jueves por la plataforma de Netflix.

Sobre cómo se conocieron han habido muchas versiones, sin embargo, hasta ahora se ha conocido la de “el Sol“, quien en el primer capítulo de la serie revela cómo fue su primer acercamiento con la famosa cantante, mientras se encontraba vacacionando en Aspen.

De 1998 a 2001, Luis Miguel y Mariah Carey estuvieron juntos en un noviazgo que no estuvo exento de escándalos, celos profesionales y también personales entre la pareja, y así fue la historia real del romance entre el cantante mexicano y la estadounidense.

Cuándo Luis Miguel y Mariah Carey se conocieron en Aspen en 1998 ambos venían saliendo de relaciones importantes; por el lado del cantante mexicano, recién había terminado con la conductora de televisión Daisy Fuentes, en tanto, la solista se había divorciado del productor Tommy Mottola, hoy esposo de Thalía.

De acuerdo con lo que se sabía hasta antes del estreno de “Luis Miguel, la serie 3“, el amor no surgió de un flechazo luego de encontrarse, e incluso Mariah Carey había mencionado que fue un agente de bienes raíces quien la hizo de “Celestina” para juntarlos, no obstante, esto acaba de ser desechado en la producción de Netflix.

Lo que se vio en la pantalla de televisión tras el estreno de la serie es la versión de “el Sol”, en la que admite que él quedó impactado por Mariah Carey cuando la vio en un restaurante en Aspen, mientras cenaba. Incluso le envió una botella de vino que el equipo de seguridad de la cantante rechazó.

Para lograr llamar su atención, Luis Miguel se apoyó de su asistente José Pérez, quien averiguo que es la ex de Tommy Mottola se encontraba en Aspen porque quería comprar una propiedad, por lo que el intérprete de “La Bikina” hizo una contra oferta de mucho dinero por la misma casa, lo cual, inevitablemente, hizo reaccionar a la artista.

En la serie se relata que Luis Miguel accedió a bajar la oferta si Mariah Carey aceptaba cenar con él, aunque su relación no inició en esas primeras salidas, sino que fue hasta que él le dejó claras las cosas pues en ese momento ella tenía varias opciones para escoger.

El resto es historia y por tres años Luis Miguel y Mariah Carey fueron una de las parejas más seguidas en el medio del espectáculo internacional, sin embargo, los celos profesionales y personales terminaron por dañar la relación y en 2001 el cantante decidió finalizar su romance con la intérprete de “All I Want For Christmas Is You”.

