Luis Iván Arana y su magistral interpretación de Vicente Fernández Jr. en bioserie

Con una carrera de más de veinte proyectos en televisión y cine, el actor Luis Iván Arana está brillando de nuevo en su más reciente y su magistral interpretación del cantante Vicente Fernández Jr. en la bioserie de su padre, Vicente Fernández, "El Último Rey: El Hijo del Pueblo".

La controvertida serie de Televisa Univisión producida por Juan Osorio está dando mucho de qué hablar, pues a la familia que le sobrevive a 'El Charro de Huentitán' no le ha gustado nada que se revelen algunos hechos catastróficos en la vida del patriarca de los Fernández, como el secuestro de su hijo Vicente Fernández Jr.

Y es en ese lugar donde entra el actor Luis Iván Arana, que además de estar interpretando magistralmente a Vicente Fernández Jr., ha hablado sobre su rol estelar en la recién estrenada serie que es el boom del momento.

En entrevista con el periodista Edén Dorantes y otros medios de comunicación, Luis Iván Arana expuso su sentir hace un par de semanas, tras haber sido el elegido por Juan Osorio para dar vida a Vicente Fernández Jr. en la serie "El Último Rey: El Hijo del Pueblo".

"Estoy muy contento, muy satisfecho. Es algo que me llegó... Le siento la magia a ese tipo de cosas porque estuve pasando por un momento complicado también, haciendo muchos castings. De repente a los artistas nos llegan esos 'bajones' que dices: '¿Por qué, por qué no salen las cosas?', pero luego te das cuenta de que a veces se cierran 'puertitas' para que se abra una puerta tan grande como ésta. Estoy realmente, en un momento muy lindo de mi vida".

"El Último Rey: El Hijo del Pueblo", arrancó con un suceso que sin duda marcó la vida de la dinastía Fernández como fue la privación de la libertad del hijo mayor de 'El Charro de Huentitán' y Doña Cuquita Abarca, quien estuvo por 121 días siendo maltratado en las más intensas penumbras.

Pero además, fue vulnerado y subestimado por la banda de secuestradores conocida como "Los Mocha Dedos", y fue este duro episodio en la vida de Vicente Fernández Jr., que Luis Iván Arana ha realizado bajo una impresionante caracterización y una impecable actuación; y así se expresó el histrión de 34 años.

"Yo creo que es una gran responsabilidad y lo estoy haciendo con mucho respeto. Yo soy de Guadalajara [México]... Mi abuelo, mi padre, tienen su rancho a unos kilómetros de Don Vicente; para mí es muy significativo, fíjate... Su música ha estado presente en mi vida. Mi abuelo cantaba también unas excelentes canciones de Mariachi, entonces, pues imagínate cómo te pega en el corazón que de repente te llegue un personaje así y como te digo, lo estoy realmente tratando y viviendo con mucho respeto".

Luis Iván Arana, que lleva con "El Último Rey: El Hijo del Pueblo" dos proyectos al hilo para Televisa, dijo también cómo fue que se preparó para dar vida al ex esposo de la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda:

"Sí, yo creo que lo hablamos desde un principio con Juan Osorio, con los directores, que no se trata de imitar ¿no?; eso estuvo muy bien porque de repente pasa con las imitaciones, no llegamos a un buen término; yo creo que estamos trabajando con lo que nosotros podemos aportar con lo que vemos de los personajes y por supuesto que me he tenido que empapar de muchas cosas que de repente son fuertes pero pues es parte de la construcción para llegar a un buen punto en el personaje".

Viniendo de producciones como "El Mariachi" (2014), serie televisiva en la que interpretó precisamente a un cantante de la música vernácula de nombre Martín Aguirre, el actor contó que es posible que cante "una que otra rolita", ya que dijo, le encanta la música y además, las rancheras siempre llegan al corazón y es un bohemio implacable.

Así mismo, quien interpretara al apasionado y perverso Darío Ramírez en "Imperio de Mentiras" (2020-2021) haciendo pareja con Alejandra Robles Gil, externó su agradecimiento por haber sido tomado en cuenta para el personaje de la bioserie que por lo pronto, está dando mucho de qué hablar.

"Estoy muy agradecido con Televisa, con Univisión por haberme dado la oportunidad [por Juan Osorio] por contemplarme... Estoy también muy contento de trabajar con grandes directores. La parte creativa es increíble, la fotografía, yo estoy muy sorprendido realmente y creo que ustedes también como espectadores se sorprenderán de la calidad, del lenguaje cinematográfico que estamos manejando, las actuaciones... yo realmente digo: '¡Woow! qué padre que me haya tocado esto'.".

"Estoy viviendo algo actoralmente y personalmente algo muy lindo, me está haciendo ver las cosas de otra manera y creo que eso es muy importante que eso nos pase como artistas... que nos lleguen personajes que nos cambien el chip, que nos muevan [las emociones] y para mí ha sido muy grato y estoy muy feliz".

Sobre el secuestro de Vicente Fernández Jr., esto fue lo que dijo Luis Iván Arana sobre si se abordaría (antes que que la serie se estrenara): "No te voy a espoilear, lo único que les digo es que preparen sus pañuelos, porque sí va a estar bueno".

