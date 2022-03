Luis Fonsi actuará en la 94 edición anual de los premios Oscar

El puertorriqueño Luis Fonsi se unirá a artistas como Sebastián Yatra y Beyoncé y actuará en la 94 edicion anual de los premios Oscar, que se celebrarán el próximo domingo en la 94 edición del evento en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

El intérprete del éxito mundial “Despacito” fue invitado por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood para formar parte de la gala y subir al escenario de los premios Oscar con un tema que forma parte del soundtrack de la película “Encanto”.

De esta manera, Luis Fonsi actuará en la 94 edición de los premios Oscar el próximo domingo, cuya gala pretende recobrar el glamour de años anteriores a la pandemia y presentará una alfombra roja desde 2019, la cual podrá ser seguida por televisión.

Según un comunicado divulgado este jueves, Fonsi, ganador de cinco Latin Grammy, participará en la primera presentación en vivo del éxito mundial "We Don't Talk About Bruno", tema viral de "Encanto", cinta nominada a los prestigiosos premios, junto a la artista Becky G y varios miembros del elenco de la película.

Esta será la primera vez en la carrera musical de Fonsi que esté presente y participe en el evento: "Me he llevado una gran sorpresa al recibir esta invitación por parte de la Academia. Es un gran honor y me siento muy orgulloso y agradecido de poder seguir llevando nuestra cultura en alto", subrayó Luis Fonsi.

Luego de su presentación, Luis Fonsi continuará las actividades relacionadas con la promoción de su más reciente álbum, Ley de gravedad, y su gira internacional de conciertos "Noche Perfecta". La ceremonia del domingo será transmitida a través de la cadena ABC y a más 200 territorios a nivel mundial.

El cantante se unirá al elenco de artistas que se presentarán en los premios Oscar pues el colombiano Sebastián Yatra cantará la canción "Dos Oruguitas" este domingo en el escenario, al que también subirán Beyoncé, Reba McEntire, Billie Eillish y su hermano Finneas.

Los cinco artistas están nominados en la categoría de mejor canción original, donde también compite Van Morrison por su tema "Down to Joy" para la película "Belfast", aunque el roquero no acudirá a Los Ángeles porque está de gira, según confirmó este martes la Academia de Hollywood.

La música era el último secreto que faltaba por anunciar de una ceremonia que, tras el parón del año pasado, volverá al Dolby Theatre de Los Ángeles, con público, alfombra roja y tres presentadoras: Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes.

