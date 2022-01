Luis Felipe Tovar revela que Televisa le cerró las puertas; le hicieron el feo por no ser guapo

Sin duda alguna, Luis Felipe Tovar es uno de los actores más reconocidos de México gracias al talento que ha demostrado frente a las cámaras, sin embargo, en un momento de su vida su talento de vio opacado por no cumplir con los estereotipos de belleza que requerían ciertas empresas como Televisa; quien le cerró las puertas y le hicieron el fuchi por no ser guapo.

Al no ser el galán de telenovelas que la empresa requería, Luis Felipe Tovar tuvo un camino difícil que recorrer para demostrar que no era el hombre más guapo del mundo pero si uno de los más talentosos frente a las cámaras. Fue durante una entrevista para el canal de Youtube de Yordi Rosado que el actor El callejón de los milagros, aseguró que en un primer momento Televisa le cerró las puertas por feo.

El actor comenzó explicando a Yordi Rosado que sus inicios en la televisión fueron muy complicados, pues aunque él comenzó a darse a conocer en el teatro, salir en la televisión le costó más de lo que imaginó, sin embargo, nunca perdió la fe y no se dio por vencido, ya que sabía que salir en la televisión tendría su recompensa, pues le daría un impulso a su carrera.

"Si tú no salías en la televisión no eres nadie, porque le gente no tiene la cultura del teatro, porque la gente va poco", aseguró. "Yo andaba buscando desesperadamente la pantalla de la televisión, porque sabía que (...) me estaba haciendo falta para dar a conocer mi trabajo como actor", expresó el famoso mexicano.

Sin embargo, se enfrentó con su peor 'enemigo'; la discriminación, pues el actor de La mexicana aseguró que en diversas ocasiones se le negó la oportunidad de ser parte de proyectos porque esos proyectos se los daban a los populares galanes de telenovelas; situación que lo obligó a buscar oportunidades por otro lado, pero finalmente logró encajar en la pantalla chica.

"Por los estereotipos, solamente existía Televisa. El guapo de la telenovela, este estereotipos, donde había el galán, etc, etc. Eran como clonones, y yo no entraba en ese perfil que ellos regularmente requerian, entonces, ni siquiera me invitaban", indicó el famoso. En cuanto a si perdió algún trabajo por no ser guapo, el histrión señaló que efectivamente así fue.

"Por supuesto, claro que sí, y eso, osea recibía el embate, y sabía, me veía, también se verme en el espejo, y decía evidentemente yo no tengo nada que ver con este perfil físico pero tengo otras habilidades, que justamente el hombre de este perfil físico no las va a poder rebasar porque tengo mayor nivel de entrenamiento. Los estereotipos se replican de una manera muy extraña donde se confían de que el estereotipo por si mismo, llamese belleza, ya está dado", expresó Luis Felipe Tovar.

El actor que tiene más de 40 años de trayectoría en el medio, destacó que para él no ser guapo no le representó ningún problema, pues aseguró que hasta su representante, Cluadia Becker, le llamaba Luis 'Feito' Tovar. Con el paso de los años y tras demostrar el gran taento que posee, Luis Felipe Tovar confesó que finalmente, todo acabó por 'cuajar' para él, pues ahora es parte de Televisa.

