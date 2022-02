Ludwika Paleta y Paulina Goto prenden a fans tras romántico beso en Madre Solo Hay Dos

Tras su participación en la serie "Madre Solo Hay Dos", las actrices Ludwika Paleta y Paulina Goto han sorprendido y prendido a fans tras protagonizar romántico beso en la segunda temporada de dicho proyecto; pues los personajes han llegado a interactuar tanto, que terminan dándose cuenta que se aman, pese a todo y pese a todos.

Dicen que del odio al amor hay un paso y esto fue lo que les pasó a Ana (Ludwika Paleta) y Mariana (Paulina Goto); no obstante, su amor ha traspasado fronteras y ha roto estereotipos. Y es que Ana, tras ser una mujer 'correcta', madre de dos hijos -aunque con un matrimonio irremediablemente roto-, conoce otras esferas de la vida y descubre nuevas formas de amar.

"Madre Solo Hay Dos", creada por Carolina Rivera y Fernando Sariñana para Netflix, detalla cómo es que dos personas del mismo género terminan amándose luego de verse en la necesidad de conocerse y hasta vivir juntas cuando ambas dan a luz en el mismo hospital y sus bebés han sido cambiados.

Pues ante titánica escena, rodada también ante decenas de personas en un evento público -dentro de la ficción-, Ana -con Mariana por un lado-, les anuncia que además del motivo principal de dicha celebración, tiene una noticia que darles, lo cual deja helado a medio mundo tras verlas juntas y sellando su amor con un romántico beso.

Ante ello, la cuenta de Instagram de Muy Netflix escribió: "QUEDÉ EN SHOCK OTRA VEZ. Necesito que me digan, ¿qué sintieron cuando vieron este beso?", y las reacciones de los fanáticos de la serie, no se hicieron esperar. Mientras tanto, se escucha decir a Ana (Ludwika Paleta):

"Bueno, pues ha llegado el momento de anunciarles algo que no puede esperar más, que ya no podemos mantener en secreto; Mariana y yo somos más que socias", claro, a la par de un romántico beso frente a los dos hijos -ya grandes- su ex marido y ¡hasta la madre de Ana!

Por otro lado, el enamorado de Mariana, y los amigos que tienen en común, enmudeciendo todos y con los ojos más abiertos que nunca, luego de presenciar en vivo y a todo color dicho beso... Motivo por el que la escena ha generado miles de reproducciones y cientos de reacciones entre los fans.

Aunque en un terreno más apegado a la realidad, ha sido la propia actriz Paulina Goto, quien reveló en una entrevista a Uno TV Noticias: "Yo sí me puse nerviosa [de saber que nos teníamos que dar un beso]; no sé si 'Lu' [Paleta] sintió lo mismo, pero yo, la verdad sí".

"Sentí felicidad absoluta", "Un momento súper top", "Excelente actuación de las dos", "Un beso inesperado", "Amo la sociedad entre Ana y Mariana", "Talento puro", "Felicidades por regalarnos tan bonita escena", o "Excelente actuación", fueron algunos de los comentarios de los seguidores de Muy Netflix y fanáticos de la serie.

