Ludwika Paleta regresa a Televisa para protagonizar Travesuras de Niña Mala

Tras venir de un polémico personaje debido a que que se enamora de un mujer que la unen a ella circunstancias muy particulares de la vida, ahora, la actriz Ludwika Paleta podría seguir haciendo de las suyas y liberándose de ataduras con su participación protagónica en la serie "Travesuras de Niña Mala", en su regreso a Televisa.

Y es que, ¿quién no recuerda su personaje como Ana Servín en la serie de Netflix, "Madre Solo Hay Dos"?, en la que por azares del destino, tiene a su bebé en una "clinicucha" -nada a lo que ella estaba acostumbrada- y en ese momento, da a luz otra mujer de bajos recursos que no tiene ni con qué pagar la cuenta del parto en el hospital.

Al final, la situación las hace vivir juntas debido a que las bebés están acostumbradas a "sus mamás" tras cuatro meses de nacidas y mientras una está acostumbrada a los lujos, la otra apenas si toma pecho. Pero Ana Servín y Mariana Herrera (Paulina Goto) tienen algo más en común en sus vidas y es que el marido de Ana tuvo sus 'queveres' con la madre de Mariana sin que nadie se lo imaginara y ahora, después de darse cuenta que el amor se ha terminado entre ellos por tu infidelidad y que el padre de la hija de Mariana no es merecedor del amor de su mujer, ambas podrán hacer su amor realidad y lo sellan con un apasionado beso en frente de todos.

Así, que "Travesuras de Niña Mala", una novela del escritor peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, que está basada en una historia de amor épica ambientada en la década de 1960 en varias ciudades de Europa, sería la siguiente en la lista de Paleta.

La historia se retrata la vida del protagonista que se muda a París y vive una serie de encuentros y desencuentros con quien fuera su amor en la adolescencia, una niña inconformista y aventurera que le hace ver su suerte aunque de vez en cuando le regala momentos de placer.

Hasta el momento, se sabe que la actriz de origen polaco Ludwika Paleta ha sido confirmada para obtener el personaje protagónico femenino y la producción será llevada a cabo para la nueva plataforma de Televisa Univisión ViX, por Patricio Wills en colaboración con W Studios.

La última vez que se le vio actuar a Ludwika en producciones de Televisa, fue en "Abismo de Pasión" (2012), telenovela que actualmente está siendo retransmitida en el horario vespertino de las 2:30 con duración de dos horas. En ésta, hizo el papel de Estefanía Bouvier de Castañón, como madre de Elisa Castañón Bouvier (Angelique Boyer), cuando era niña -Briggitte Bozzo- y esposa de Augusto Castañón (Alejandro Camacho) que muere para salvar la honra de su hermana Carmina (Sabine Moussier).

Posteriormente, protagonizó "La Querida del Centauro" (2016-2017), y participó en proyectos como "Rubirosa" (2018) como Zsa Sabor, luego en "Coyote Run" (2018) dando vida a una reportera y por último y su reciente éxito de 17 episodios "Madre Solo Hay Dos" (2021).

Lo que indica que este 2022, volverá a la pantalla chica de Televisa, a través de la plataforma que ya está siendo todo un boom entre los televidentes del contenido de televisora de San Ángel.

Otros proyectos anteriormente anunciados pra la plataforma de streaming corresponden a los títulos "Quiero Tu Vida" (una comedia romántica que gira en torno al mundo del fútbol, producida por Salma Hayek) y la serie "Los Artistas" de la escritora español María Dueñas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!