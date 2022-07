Lucero y Sebastián Rulli se alistan para nueva serie de Rosy Ocampo

Luego de darse a conocer hace unos meses que la productora Rosy Ocampo haría una pausa o bien, se repartiría entre las grabaciones de "Vencer la Ausencia" (2022) y "Más Allá de Ti", una nueva serie para el contenido de ViX+, la nueva plataforma de paga de Televisa Univisión, ya se ha revelado quiénes serán los protagonistas.

En un principio se había rumorado que "Más Allá de Ti", podría ser la quinta producción protagonizando juntos Sebastián Rulli y Angelique Boyer, pero no es así, pues pese a que el histrión argentino sí va para la serie, no será con la francesa que comparta créditos protagónicos.

Pues ha trascendido, luego de unos días de que se revelara que sería el pesonaje protagónico femenino de "Más Allá de Ti", ahora se sabe que la compañera en la serie de Sebastián Rulli, será nada más y nada menos que la actriz y cantante Lucero, que además, marca su regreso a los melodramas con esta nueva producción de Rosy Ocampo para la plataforma de streaming de paga de Televisa Unvisión.

No es su primera vez juntos

Aunque pareciera que Sebastián Rulli y Lucero no han compartido créditos nunca, no es así; pues en "Los Ricos También Lloran", telenovela en la que el histrión de 47 años compartió créditos protagónicos con Claudia Martín, Lucero también tuvo una importante colaboración en el melodrama de Carlos Bardasano para la mencionada cadena, pues cabe recordar que interpretó el tema de entrada "Me Reviviste" uniendo su voz y talento a los de Cristian Castro.

"Mas Allá de Ti", título tentativo de esta serie que se asignó a Rosy Ocampo, líder de la saga "Vencer", será un melodrama corto, en un principio se había manejado que serían 6 capítulos, pero ahora se sabe que podrían ser hasta 10.

Sinopsis

La historia retrata la vida de una mujer que descubre que puede hablar con los muertos, por lo que los episodios estarán envueltos de misterio y fantasía, siendo de corte paranormal y esto tendrá consecuencias catastróficas para los que aún habitan la Tierra: los vivos.

Regreso de Lucero

Y después de siete largos años de no figurar en ninguna producción televisiva a excepción del reality show "El Retador" (2021), después de su última telenovela en Brasil "Carinha de Anjo" (2016-2018) remake de la telenovela mexicana "Carita de Ángel" (2000), parece indicar que la también cantante está lista para regresar a los melodramas.

Y tampoco será la primera vez que la ex de Manuel Mijares trabaje de la mano de Rosy Ocampo, pues en 2012 protagonizó la telenovela "Por Ella Soy Eva" junto a Jaime Camil, quien se vestía de mujer para esconder la apariencias de su verdadero amor.

Aunque el nombre de Angelique Boyer también suena muy fuerte desde hace tiempo, en tanto, ella ha dicho que quiere dejar descansar su rostro de la televisión pero también ha dicho que le encantaría incursionar en las plataformas de streaming, lo que podría significar una muy buena oportunidad.

Las grabaciones de "Más Allá de Ti" iniciarán en el mes de septiembre y se espera que se estrene a fines de este 2022 o a principios del 2023. La información fue compartida por el Canal de YouTube de Lesly Arellano este domingo.

