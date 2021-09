Lucero revela si teme ser mencionada en la serie biográfica de Gloria Trevi

Luego que se diera a conocer que se prepara la serie biográfica de Gloria Trevi, en la que inevitablemente se tocará el tema de Sergio Andrade, Lucero reveló si teme que su nombre se mencione en la trama, dado que se sabe que en sus inicios tuvo un acercamiento con el otrora productor y representante artístico.

La “Novia de América”, quien ha tenido una carrera muy exitosa no sólo en el plano musical sino también en la televisión, fue cuestionada en un encuentro con la prensa sobre lo que piensa de la próxima bioserie de Gloria Trevi y si cree que salga a relucir su nombre.

Sin embargo, con su habitual simpatía, Lucero contestó de buena manera las preguntas y reveló si teme que se relacione con Sergio Andrade, pues se sabe que en la serie biográfica se tratará el tema de la manera en que el productor “detectaba” talento y llegó a formar un grupo de jóvenes mujeres de las que abusó posteriormente.

Abordada por la prensa, la intérprete de “Electricidad” señaló que no le quita el sueño que su nombre vaya a ser mencionado en la bioserie de Gloria Trevi pues realmente no tiene nada que ocultar ni hay demasiada tela de dónde cortar pues su relación con el ex productor, preso actualmente, sólo fue laboral.

“Siempre que alguien me menciona en algo que tiene que ver conmigo, de ninguna manera me molesta, pero claro, siempre y cuando no se digan cosas que no son ciertas, digo, mientras se diga la verdad”, comentó la protagonista de telenovelas como “Lazos de amor” y “Soy tu dueña”.

Lucero tuvo un acercamiento laboral con Sergio Andrade cuando inicia su carrera artística, sin embargo, la madre de la cantante estuvo muy atenta y no llegaron a un acuerdo más concreto, algo que a la postre fue benéfico pues, en teoría, se salvó de ser una más de las victimas del ex representante de Gloria Trevi.

“Creo que no tengo nada, así que digas ¡wow, voy a salir media hora!, no creo, pues yo creo que será una mención por ahí pasajera, pero pues no tendría nada de malo. ¡Ay, no!, ¿pero yo por qué voy a tener temor en la vida?, yo no tengo temor de nada, soy una persona feliz”, dijo la actriz a la prensa.

“Yo siento que mi vida, tanto personal como artística, como que nunca ha habido cosas así de esconder, porque ya se hubiera sabido […], o sea, después de 40 años como que todo mundo nos conocemos, sabemos cómo soy y cómo llevo mi vida tanto artística como personal”, reiteró Lucero, quien está muy tranquila pues jamás tuvo una relación más allá de lo laboral con Sergio Andrade.

Cuando Lucero tenía 13 años trabajó con el productor y se rumoró que Sergio Andrade trataba de enamorarla, sin embargo, la madre de la actriz y cantante se dio cuenta y terminó con la relación laboral para evitar problemas. Mira el video a partir del minuto 2 con 20 segundos.

