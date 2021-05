Lourdes Munguía besa a ex guerrero 40 años menor que ella

Sin duda alguna, desde que el programa matutino de Televisa, Hoy, lanzó su concurso de baile, Las Estrellas Bailan en Hoy, causó un gran revuelo en el público televidente razón por la que la audiencia creció rápidamente. Entre las duras críticas de Lolita Cortés y polémica de Laura Bozzo, ha sido sin duda Lourdes Munguía y su compañero Brandon Castañeda, lograron acaparar los reflectores tras destaparse su supuesto romance tras besarse durante el concurso.

Lourdes Munguía y su compañero Brandon Castañeda fue la primera pareja eliminada del concurso de baile, sin embargo, su eliminación, que ha causado indiganción entre los seguidores de la famosa, se vio envuelta en tremendo rumor luego de que la pareja se besara durante su último baile y además de que fueron captados tomados de la mano.

Fue durante una entrevista para el programa Cuéntamelo Ya que la actriz de Televisa y su compañero, quien fue integrante de Wapayasos y ex participante de Guerreros 2020, que hablaron de su salida del concurso, señalando que tenían sentimientos encontrados, pues por una parte estaban tristes por su eliminación pero por otra estaban muy contentos porque se llevaron grandes experiencias.

Sin embargo, la entrevista se volvió incómoda cuando la presentadora, Vielka Valenzuela, cuestionó a la pareja sobre el beso que se dieron, si era o no parte de la coreografía, a lo que Lourdes Munguía respondió: "Estabamos practicando la coreografía, siempre estabamos muy cerca o que, se alejaba y se alejaba, decía tenía que haber cercanía, y luego le tienes que agarrar la pierna porque es parte de la coreografía, hasta que bueno, dame un beso y no pasa nada", señaló la actriz de 60 años.

Mientras que Lourdes Munguía trataba de justificar el beso, Brandon señaló que este se lo quería dar desde hace mucho, además de que delató a la actriz diciendo que estaba súper nerviosa. "Eso dice, eso dice. Estaba súper nerviosa y ni se lo esperaba. A mí sí me gustó, a mí me encantó, yo desde cuando ya quiero dárselo, ya se lo había dicho, la tenía aquí cerca y yo se lo quería dar y tenía esas ganas de dárselo, pero no se daba. Y llegó el momento".

"Es un halago, es un halago, además cualquiera que esté en el público ustedes , cualquiera quisiera darle un beso a Brandon", señaló Munguía. Respecto a que si seguirán frecuentando, Lourdes Munguía indicó que espera que si, pero para trabajar juntos en novela o en algún otro proyecto.

El rumor de un posible romance ha crecido desde el beso, las publicaciones que ha hecho la actriz en sus redes sociales y tras ser captados tomados de la mano mientras salían de los foros de Televisa. Actualmente la mexicana de 60 años es una de las mujeres más respetadas del mundo del espectáculo y una de las más queridas en las redes sociales, donde la actriz logra conquistar a su público con espectaculares vestuarios y una que otra vez se deja ver en bikini, por lo que sus fieles admiradores no tomaron para nada mal que se de una oportunidad en el amor, aunque ella sea 40 años mayor que él.