Los secretos para ver de nuevo a El Chavo del Ocho a la televisión

Aunque en un principio se pensó que el actor Eugenio Derbez estaría enfocado en la producción de una nueva serie de "El Chavo del Ocho" no es así, pues su aparición junto a quien se cree que es Roberto Gómez Bolaños revivido en una reciente producción, se debe a una nueva campaña de publicidad de una compañía de televisión de paga de la que ya se reveló cuál fue el secreto que se utilizó para traerlo de nuevo.

Se trata de la empresa Dish Latino, que se ha encargado de armar con todo su equipo técnico, todo un performance para revivir al querido personaje de "El Chavo del Ocho", en su afán de unir a dos de los íconos de la comedia más importantes de México y Latinoamérica como son Eugenio Derbez y el fallecido actor Roberto Gómez Bolaños.

En un principio, fue el propio protagonista de "La Familia Peluche" de Televisa, que adelantó lo que se venía para el pasado 24 de marzo, haciendo creer que él haría una serie sobre el querido personaje. Pero lo que verdaderamente impactó es que el semblante en todos sus ángulos y la voz de Chespirito volvieran de nuevo al presente.

Incluso, Eugenio Derbez no pudo aguantar más la espera y antes de que se cumpliera el plazo del estreno de dicho proyecto, informó a sus seguidores de lo que se trataba, a través de un vídeo de su cuenta de Instagram.

"Oigan, he estado leyendo todos sus comentarios con relación al último proyecto que subí con ‘El Chavo del 8′ y les había dicho que el 24 de marzo sabrían de qué se trata, pero la verdad es que ya no aguanto, ya quiero decirles, ya no quiero que esperen más. Vayan a verlo a latinocomotu.com, ¡les va a encantar!".

Al entrar a la plataforma, se puede leer una leyenda que enuncia: "DishLATINO, el servicio líder de TV con más canales en español, sabe lo importante que es conservar nuestras raíces y cultura. Es por eso que reunimos a dos de los íconos más queridos por los latinos: El Chavo y Eugenio Derbez".

Así como: "¡Chanfle! ¿El Chavo y Eugenio Derbez juntos? ¿Cómo lo hicieron? Así es, disfruta el 'Detrás de cámaras' y entérate cómo trabajamos más de 1,000 horas usando una técnica de Inteligencia Artificial llamada, Deepfake, que hizo posible el regreso de este gran ícono a nuestros hogares.

Dicha técnica obedece a una similar; la que normalmente se utiliza en aplicaciones como Snapchat o cualquier otra plataforma que contiene los famosos filtros para sorprender a los contactos de cualquier usuario; como el que recientemente utilizó la actriz Maribel Guardia, quien utilizó un filtro para aparecer como totalmente rapada de la cabeza.

Dentro del vídeo, se puede ver que los expertos en tecnología, hicieron 15 mil capturas del rostro de Roberto Gómez Bolaños en el personaje de "El Chavo del Ocho", y se necesitaron 15 horas de vídeos para poder adaptar sus gestos al rostro del actor que lo interpreta.

Fue Simon Deckers -Artista en Metafísica y experto en lo último en tecnología, fue uno de los genios que logró traer a Roberto Gómez Bolaños de vuelta. Todo el material capturado se digitalizó y por medio de un software de inteligencia artificial, se combinó para aplicar sobre la cara del actor.

