Los secretos de Sandra Echeverría para ser idéntica a María Félix en bioserie

Luego de darse a conocer que la actriz Sandra Echeverría fue una de las elegidas para personificar a la Diva del Cine de Oro en México, María Félix 'la Doña' en su bioserie, ha sido ella misma quien ha revelado algunos de los secretos que tuvo que llevar a cabo para se idéntica a la fallecida actriz sonorense, ícono del cine nacional.

Tras algunas semanas del estreno de María Félix 'La Doña' en ViX+, plataforma de streaming de TelevisaUnivision, Sandra Echeverría contó para el programa "Hoy", cómo fue que se preparó para personificar a la eterna "Doña" en esta producción de Carmen Armendáriz.

Y ante la responsabilidad que le dio la creativa de Televisa para revivir la imagen de la recordada "María Bonita", la también cantante dijo: "Tienen que ver la última parte porque es cuando ya tengo ochenta y tantos -de 80 a 88 años que cuando realmente la caracterización es espectacular", contó Sandra.

Los detalles de la caracterización

Y agregó: "Eran cinco horas, la textura de la piel, el bronceado, las manchas, el pelo, la piel, las manos, las venas, entonces realmente, es espectacular, pero ha sido un goce total hacer este personaje".

¿Responsabilidad o gusto? "Mucha gente me dice: 'Pero es que es una gran responsabilidad', y yo siempre digo: 'Es una gran oportunidad, ¿no?', hacer un personaje como esto, con tanto que puedes agarrar por aquí, por allá, y ver sus películas; tengo un disco duro de 47 películas que tuve que ver, documentales, entrevistas", reveló.

Y ante el señalamiento de muchos actores que no quiere tomar parecer de un personaje para recrearlo, la esposa del músico Leonado de Lozanne, opina lo contrario: "Mira, cuando se trata de una biografía tienes que verla porque la tienes que estudiar en todas sus facetas, en su mirada, en su boca, en las manos, en la ceja; tantas cosas que ella tenía que eran muy características de ella, que tuve que tenerla de memoria todo el tiempo y sobre todo escucharla".

"Para mí era súper importante la colocación de la voz, el tono, la melodía, y esa melodía iba cambiando también a lo largo de los años porque ella no hablaba igual a los 30 que como hablaba a los 80 y tantos años".

Entre las frases célebres de 'La Doña' que le quedaron muy grabadas a Sandra Echeverría, hay una que enuncia: "Si quieres dejar un hombre, investígalo; si no lo quieres dejar, no le busques, porque le vas a encontrar".

La boda con Agustín Lara

Durante la grabación de la escena de la boda entre María Félix con Agustín Lara 'El Flaco de Oro', quien por primera vez le cantó la icónica canción "María Bonita" tocada en un piano blanco de cola, la actriz contó: "Te voy a decir que lloramos todos, lloró Mafer, la directora; hicimos como tres tomas, y en las tres lloró porque decía:

"Es que esta canción es tan importante para mí, para la época, para mi papá -me recuerda tanto esta canción- y la toma es espectacular porque es justo en medio de la playa; no sé cómo lograron meter ese piano en medio de la playa, en la arena, y él [Agustín] me invita a esta cena sorpresa y de repente yo bajo y me siento junto a él y me empieza a cantar la canción de 'María Bonita', así es que es un momento súper bonito que se me pone la piel chinita".

Por último, Sandra Echeverría contó sobre el actor y cantante Jorge Negrete 'El Charro Cantor' con quien 'La Doña' también tuvo su historia de amor; pero lamentablemente no duró mucho tiempo; la actriz, quien se sabe de sobre la historia de María Félix contó que sólo estuvieron casados un año, siete meses y él perdió l vida.

María Félix 'La Doña' está disponible en ViX+ y cada jueves se estrena un episodio nuevo.

