Los amo: así fue el último día de Marisol González en el programa Hoy

Luego que hace unas semanas anunciara su salida del programa “Hoy”, Marisol González dijo adiós al matutino de Televisa entre abrazos y lágrimas de sus compañeros, quienes la despidieron de una manera muy emotiva tras formar parte del elenco de conductores de TV durante casi tres años.

Con un “Los amo”, la ex reina de belleza se despidió de “Hoy” y no pudo evitar llorar mientras compartía por última vez el foro con sus ahora excompañeros, quienes le manifestaron sus deseos de que pronto regrese a la emisión y vuelva a integrarse con ellos.

La producción del matutino le dedicó a Marisol González un emotivo video en el que recordaron algunos de los momentos más destacados de la presentadora de televisión en el programa “Hoy”, así como su sentido del humor y la manera en que aportó al matutino, el cual se mantiene como uno de los preferidos del público mexicano, y así fue su despedida.

Sentada en un sillón junto con Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Paul Stanley, Lambda García y Andrea Escalona, la presentadora de televisión dedicó un sentido mensaje a sus compañeros y, entre lágrimas, les dijo “Los amo”, dejando ver que más que un trabajo, el foro de “Hoy” se convirtió en su casa durante tres años.

“Esto no es un adiós, esto es un ‘hasta pronto’. Hoy vamos a decir ‘hasta pronto’ a una persona que adoramos con todo el corazón en esta familia. Mi ‘Mary’ hermosa, esto es para ti”, dijo Andrea Legarreta para dar paso al emotivo video donde se rememoraron los mejores momentos de la esposa del ex futbolista Rafael Márquez Lugo, en el que también se incluyeron mensajes del resto de los conductores del matutino.

“Los amo, de verdad, gracias a todos, a cabina, audio, vestuario, maquillaje, a mis compañeros, productores, a iluminación, a todos, todos, siempre se portaron maravilloso conmigo, siempre me echaron porras, siempre me hicieron sentir como en casa, como en familia, y los voy a extrañar muchísisisimo, pero esperemos que esto no sea un adiós, sino un hasta luego, gracias”, comentó Marisol González aguantándose las lágrimas.

Galilea Montijo agregó un: “Estamos muy orgullosos de ti”, mientras que Andrea Legarreta destacó algunas de las cualidades de la conductora de TV, mientras que Paul Stanley señaló que se robaba un pedazo de su corazón.

La salida de Marisol González de “Hoy” estuvo envuelta en la polémica pues el periodista de espectáculos Alex Kaffie destapó en su columna “Sin lisonja” que la ex Nuestra Belleza México se iba porque estaba harta del mal trato que recibía por parte de las conductoras titulares del programa Andrea Legarreta y Galilea Montijo.



Ello obligó a la producción y a Marisol González a confirmar la noticia de su salida y a aclarar las razones por las que lo hacía. En una charla con Galilea Montijo desmintió que haya sufrido malos tratos y que más bien se iba por temas familiares, pues quería darles prioridad a sus hijos y a su matrimonio y pasar más tiempo con ellos.

