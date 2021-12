Los Globos de Oro dan a conocer a sus nominados pese a boicot; figura Dune

Pese al boicot, los Globos de Oro dieron a conocer a los nominados a Mejor película dramática y la lista quedó encabezada por “Dune”, “Coda”, “Belfast” y “The power of the Dog”, mientras que “West Side Story” es una de las candidatas en la categoría de Mejor musical o comedia.

Estas cintas competirán por el galardón en la 79 edición de los Globos de Oro, una ceremonia que no será transmitida por televisión debido al boicot recibido por los grandes estudios de Hollywood por sus reglas obsoletas y falta de diversidad entre sus miembros.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) anunció las cintas nominadas en diversas áreas y en la categoría de mejor musical o comedia las candidatas son "Cyrano", "Don't Look Up", "Licorice Pizza", "Tick, tick... Boom!", y "West Side Story”.

La organización está decidida a entregar sus galardones en una ceremonia prevista para el 9 de enero del próximo año, a pesar de que la cadena NBC, que retransmitía los Globos de Oro desde 1996, no emitirá el evento por las acusaciones de corrupción y falta de diversidad entre la agrupación.

"Belfast" y "The Power of the Dog", las favoritas

"Belfast" y "The Power of the Dog", con siete candidaturas cada una, parten como favoritas para la próxima edición de los Globos de Oro, que anunciaron este lunes sus nominaciones a pesar del boicot impuesto por los estudios de Hollywood y la cadena NBC.

Por detrás se sitúan "Don't Look Up", "King Richard", "Licorice Pizza" y "West Side Story" con cuatro nominaciones, que en el caso de los hispanos han ido a parar a la película española "Madres Paralelas", en el apartado de mejor película extranjera, y a los actores Javier Bardem (español) y Oscar Isaac (guatemalteco).

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, en inglés) está decidida a seguir adelante con sus galardones a pesar de que nadie tiene pistas de cómo pretenden celebrar su gala prevista para el 9 de enero del próximo año.

Este lunes, su presidenta, Helen Hoehne, dio a conocer sus candidatos a través de una sobria presentación que solo pudo seguirse por su canal de YouTube y que contó con la colaboración del rapero Snoop Dogg como única celebridad presente.

"La mayoría de periodistas de esta agrupación llegaron como inmigrantes hace años para trabajar como corresponsales extranjeros en la meca de la industria del entretenimiento", dijo Helen Hoehne.

Con información de Agencia EFE/Fotografías Agencia EFE y AP





