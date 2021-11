Lorena Herrera en la séptima gala de Quién es la Máscara; Leona eliminada

El séptimo programa de "Quién es la Máscara", tomó un nuevo rumbo nuevo y la estrella invitada de la noche que dijo, llegaría para ayudar a los investigadores porque según ella "no dan una", fue Lorena Herrera -quien ya participó bajo el disfraz de Sirena y fue eliminada en la cuarta emisión-.

Esta vez, la gala se dividió en dos cuádruples combates y Alan Estrada entregó los galardones a los personajes más divertidos dependiendo de su nominación. Otro personaje que llegó a poner a temblar y a hacer desvariar al panel de investigadores -que ya había empezado a hacer notar su presencia en el foro con pisadas fuertes y temblores, fue Hombre de Piedra.

Mismo que en realidad, parece que tiene voz de mujer y aunque no lo tenían contemplado, Juanpa Zurita, Calos Rivera, Mónica Huarte, Yuri y Lorena Herrera tuvieron que decir sus apuestas y fue la güera veracruzana, la única que apostó porque era mujer; su pronóstico, Isabel Lascurain de Pandora.

El primer cuádruple combate iniciaba y el primer personaje en poner a bailar a los investigadores y al público presente fue Carnívora, que deleitó también con su voz a ritmo de cumbia con "Que nadie sepa mi sufrir" de Margarita y aunque es una de las favoritas, todo parecía indicar que se tendría que quitar la máscara.

El programa con el secreto mejor guardado de la televisión, además, puso un prueba a cada uno de los personajes que sin duda, erizó la piel de muchos, pues tras investigarlos, presentó su platillo a cada uno de ellos con el fin de que dieran algunas pistas sobre ellos, pero a uno que otro le trajo tantos recuerdos dolorosos que rompió en llanto en pleno escenario, haciendo llorar también a los investigadores.

De entre los cuatro Monstruos que han existido en la primera, segunda y tercera temporada así como Perezoso, fueron los nominados al Personaje con más Garra y el ganador resultó el personaje más lento de las tres temporadas; esta vez Perezoso, hizo de las suyas en el escenario con "Tutti Fruti" y su platillo favorito -pollo con mole-, también le hizo hablar de más sobre su infancia, dando algunas otras pistas.

Una segunda presea entregada a personaje ¡Aww, Qué Ternura! cuyos nominados fueron Elefante, Zombie y nuevamente Perezoso, fue arrebatada de las manos de Alan Estrada por Gitana, quien se adjudicó el premio luego de hipnotizarlo. Y acto seguido, cantó a ritmo de banda "Como tu Mujer".

La primera parte del show de "¿Quién es la Máscara?" terminaba y con ésta, un primer personaje en riesgo de eliminación al final del programa, y es que Perezoso fue salvado directamente por el panel de investigadores, mientras que Gitana lo fue por parte del público.

El cuádruple segundo combate comenzó con Androide, quien deleitó al público con su voz al entonar "Never Enough" (Nunca es Suficiente) de The Greatest Showman, claro, no sin antes estar nominada en la terna al Personaje más Conectado, compitiendo con Zombie (conectado con el más allá), Medusa (conectado con las profundidades del océano), Apache (conectado a la pipa de la paz), mientras que la propia Androide jugó como el personaje conectado a todas las galaxias y tras ganar, además de deleitar con su voz, hizo un espectacular show en el escenario.

Su platillo enchiladas con champiñones, le trajo grandes recuerdos de su infancia, aunque se puso algo sentimental debido a que dijo que sus padres habían tomado la decisión de separarse e irse a vivir a otras galaxias, cada quien por su lado.

Posteriormente se entregó el premio al Mejor Personaje Millennial; entre los nominados estuvieron Cebra, La Hueva y Lele, resultando La Hueva el ganador, quien dijo que el premio era para sus papás, pues fueron lo que lo tuvieron en la época de los millennials.

Adrián Uribe le presentó su platillo favorito que era una galleta. La Hueva explicó que cuando era niño, siempre le daba una sonrisa y la compartía con su abuela y con quien no tenía que comer; su comentario enterneció al panel de investigadores. La Hueva se llevó los aplausos luego de interpretar "Háblame de ti" a ritmo de banda.

Posteriormente se llevó a cabo la premiación al Enmascarado más Peludo; entre los nominados figuraron Minotauro, Oso Polar, Mapache y Apache, resultando éste ultimo el ganador de la presea; además conquistó con su voz y prendió el escenario al interpretar "Stay" de Justin Bieber y The Kid Laroy.

Su platillo favorito de redujo a unas sincronizadas y gomitas de dulce, pues dijo que para llegar hasta donde está hoy, en el proceso tuvo que alimentarse austeramente, mientras lograba sus objetivos de vida.

Luego llegó al escenario quien ganó la presea al Personaje más Bohemio y Chic, cuyas nominaciones pertenecieron a Lechuza, Pantera, Jalapeño (por error, pues es el propio Alan Estrada quien lo interpretó en la tercera temporada) y Leona, resultando la ganadora de la terna. Esta vez, Leona cantó "No querías lastimarme" de Gloria Trevi.

Tras su participación, el panel de investigadores y el público pusieron a salvo a Androide, Apache y La Hueva, por lo que Leona queda con posibilidades de ser la eliminada de la noche. Leona se enfrentó a las preferencias del público presente y entre ella y Carnívora, ella fue salvada por el público, por lo que fue Leona quien tuvo que quitarse la máscara. Leona es la actriz y cantante Dulce María.

Y entre tantas emociones y para despedir el programa Adrián Uribe dijo que este lunes se sabría si el show se habría ganado el premio al EMMY en la categoría de Entretenimiento, siendo uno de los programas con más audiencia en la televisión abierta.

Aún quedan siete personajes dentro del reality show y para seguirles las pistas, no te pierdas "¿Quién es la Máscara?" cada domingo a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

