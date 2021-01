¡Lo volvió a hacer! Eduardo Yáñez agrede a reportero de VLA

De nueva cuenta Eduardo Yáñez esta envuelto en una polémica similiar a la que vivió hace casi cuatro años, el actor de Televisa se encuentra en el ojo del huracán tras agredir a un reportero del programa de Tv Azteca, Venga la Alegría. Fue durante una entrevista con varios medios de comunicación que el actor explotó contra Gabriel Cuevas.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Eduardo Yañez fue abordado por la prensa, entre ellos estaba el reportero de Tv Azteca quién cuestionó al histrión sobre si era verdad que por culpa de él habían sacado a José Pablo Minor de la novela ‘Si nos dejan’, a lo que el actor respondió visiblemente molesto: “Neta, no me metan en sus chismes”.

Pero la agresión verbal no paró ahí, ya que ante la insistencia de Gabriel Cuevas de mantener el micrófono cerca del protagonista de Fuego en la Sangre, el histrión decidió quitarlo con su mano , “Quita tu pin&%$ micrófono… tienes que guardar la distancia”, expresó Eduardo Yañez al percatarse que el micrófono seguía ahí.

Pero no fue todo, ya que el histrión continuó ofendiendo al reportero y le señaló, que pesé a que se había parado amablemente a dar la entrevista, siempre lo provocaban .“O sea, por qué siempre provocan un ped* brother, estoy aquí buena onda contestando y vienes con tus mam%&$*”, dijo.

Como era de esperarse, la reacción de Eduarddo Yáñez dividió opiniones en las redes sociales, mientras unos defienden la postura del actor, otros lo critican por ser tan agresivo con alguien que está trabajando.

“Guardar distancia y el ni la máscara la trae bien puesta”, “ Yo no veo agrecion.. definitivamente hay que guardar la distancia.. Hay formas de obtener informacion sin practicamente no respetar su espacio”, “ Esque se pasan casi le meten el micrófono en la boca le buscan”, “ No aprende caray... tiene que trabajar en esa ira... “, son algunos de los comentarios en internet.

Recordemos que fue en octubre del 2017 que el galán de telenovelas se vio envuelto en una polémica similiar tras darle una cachetada al periodista Paco Fuentes. El problema entre el histrión y el periodista llegó a los tribunales y después de varios meses de pelea, los adultos llegaron a un acuerdo.

Eduardo Yáñez inclusó le pidió disculpas públicas al periodista. “Quiero pedir una disculpa a Paco porque mi proceder no fue el correcto. Estoy de acuerdo con todos ustedes, el público, la prensa, con todos los que quieren opinar ahora sobre mi. Mi proceder no fue el correcto”, señaló el actor.