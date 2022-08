Lo que hará Rubí con su premio, si resulta ganadora en La Academia

Al ser realizada una entrevista a los cinco finalistas de "La Academia", la famosa quinceañera de México, compartió sus planes en caso de ser ganadora del reality show de TV Azteca. La potosina, compartió que de ser la ganadora del millón de pesos prometido, abrirá un albergue para perros, pues la finalista asegura adorar a estos animales y causarle profunda tristeza verlos desamparados.

Cabe destacar que por supuesto invertirá gran parte del premio en su educación, es decir, seguirá preparándose profesionalmente como actriz, cantante y bailarina. En medio de la conversación Rubí Ibarra mencionó una ocasión en la que recogió a dos perritos callejeros que además se les notaba que eran maltratados, por ello desea poder hacer algo aunque sea mínimo para ayudarlos.

"Me gustaría hacer algo así para todos esos perritos que no tienen familia o que tienen un cariño, eso es algo que también me gustaría hacer", explicó la quinceañera más famosa de México.

Leer también: Jacky Bracamontes luchó con su ego en La suerte de Loli: "Estaba acostumbrada a ser la protagonista"

No hay que olvidar los sueños de los demás alumnos, por ejemplo Cesia destacó que sus planes van mas allá y desea abrir algún negocio capaz de generar empleos; Hacer música, invertir, ayudar, crear asociaciones, muchas cosas que uno quiere hacer y ojalá que el público nos ayude”.

Nelson abrirá una escuela de música y baile; “Quisiera sacar mi primer disco porque yo no tengo música oficialmente afuera, tengo composiciones, pero nunca he sacado mi música, entonces aprovecharía para sacar música y para comprarme un carrillo”.

Mar haría inversión en su música; “Mi sueño siempre ha sido ser una referente del pop, rock, latino, que ahorita hacen falta mujeres en rock, sobre todo, entonces aquí estoy yo para ocupar tal vez ese lugar que me encantaría tomarlo, pero claro, siempre dependemos del público, entonces devolverle ese amor que nos han dado a través de la música”.

Leer también: Eduardo Capetillo Gaytán admite que su debut actoral será un reto ante la trayectoria de sus padres

Y no podría faltar Andrés quien invertirá en su carrera como compositor; “Con ese dinero me gustaría mucho apoyar, como lo había dicho antes, a asociaciones que tengan mucho que ver con el cuidado y la prevención de la diabetes, es una enfermedad sumamente cara por eso es que me veo tan interesado en aportar un poquito porque sí creo que falta mucho por hacer. Hay que tener conciencia del cuidado”.

Síguenos en