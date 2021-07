Lo nuevo de esta semana en tv: 'Jungle Cruise' y música de Prince, Eilish

Las últimas novedades de una selección de contenido del entretenimiento, seleccionado por The Associated Press (La Prensa Asociada), ha sido publicado para el beneplácito de los fanáticos que persigue lo más nuevo como las películas, la música y los programas de televisión.

PELÍCULAS

- Las atracciones de los parques de atracciones no siempre son excelentes películas, pero "Jungle Cruise" de Disney espera que su transición de Disneyland a la pantalla se parezca más a "Piratas del Caribe" que a "Tomorrowland".

Protagonizada por Dwayne Johnson como capitán de un barco fluvial y Emily Blunt como científica, "Jungle Cruise" es uno de los espectáculos más llamativos de Hollywood para adentrarse en la pandemia. Originalmente programada para ser lanzada el año pasado, la aventura con clasificación PG-13 dirigida por Jaume Collet-Serra se estrenará simultáneamente en los cines y en Disney + por $30 (615 MXP).

- Uno de los eventos cinematográficos más deliciosos del verano es la serie neo-noir que se ejecuta en Criterion Channel.. Es una galería de 26 películas de algunos de los mejores noirs que llegaron mucho después del apogeo del género en blanco y negro de los años 40 y 50. Si el cine negro capturó las sigilosas sombras de la vida estadounidense de la posguerra, los negros posteriores resucitan estados de ánimo similares de desilusión durante las décadas siguientes: nuevas eras de desesperación para los detectives privados paranoicos y los detectives deconstruidos.

Un destacado, "Night Moves" de 1975, de Arthur Penn y protagonizado por un eléctrico y vicioso Gene Hackman, fue lanzado un año después de la renuncia de Richard Nixon. El cinismo es abrumador y feroz. Las entradas de la serie abarcan desde "Cotton Comes to Harlem" (1970) de Ossie Davis hasta "Brick" (2005) de Rian Johnson e incluyen películas como "The Long Goodbye", "Chinatown", "Body Heat" y "Blood Simple".

- Escritor de cine AP Jake Coyle

Lo nuevo de esta semana en tv: 'Jungle Cruise' y música de Prince, Eilish. Foto: AP Photo / Chris Pizzello

MÚSICA

- Jack Antonoff es uno de los hombres más ocupados de la música, produciendo y escribiendo canciones con las reinas del pop Taylor Swift, Lana Del Ray y Lorde, y todavía ha logrado encontrar tiempo para sacar otro álbum de Bleachers.

Su tercer álbum, "Take the Sadness Out of Saturday Night", incluye un dueto entre Antonoff y su compañero Bruce Springsteen, nativo de Garden State. En la canción "Stop Making This Hurt", Antonoff fusiona la nostálgica new wave de los 80 con una sección de vientos tremendamente divertida sobre las mejores letras sobre el dolor de la angustia.

- Puede que Prince se haya ido, pero su música definitivamente no. Cinco años después de la muerte de la leyenda de la música, el viernes se lanzará un álbum de estudio a partir del material del artista. "Welcome 2 America" es el primer lanzamiento póstumo de Prince.

Enfrentando temas de justicia racial, igualdad, gran tecnología y lo que significa ser humano, el álbum de 12 pistas se grabó en 2010, pero fue abandonado. La canción principal ya ha sido lanzada, una canción funk espacial y trepidante con letra hablada que presenta un examen fulminante de Estados Unidos: "Land of the free / Home of the slave".

- Con una nueva imagen y un par de premios Grammy más en su estante, la anticipación es alta para el seguimiento del álbum debut instantáneo de Billie Eilish. “Happier Than Ever” es el segundo álbum de estudio de la superestrella de 19 años y está bien surtido con 16 canciones.

Con su voz susurrante y letras emocionales en canciones como "NDA" y "Therefore I Am", las habilidades de pop oscuro de Eilish y su socio artístico y hermano Finneas O'Connell harán de este uno de los mejores álbumes del año.

- Escritora de entretenimiento Kristin M. Hall

TELEVISIÓN

- Robin Roberts es un locutor ocupado. El copresentador de "Good Morning America" que se metió en un "Jeopardy!" La temporada de presentadora invitada también hizo tiempo para una serie de cuatro episodios en la que entabla conversación con una variedad de celebridades.

"Turning the Tables with Robin Roberts", que se estrenará el miércoles en Disney +, promete un intercambio "sincero y, a menudo, divertido" entre Roberts e invitados como Debbie Allen, Jamie Lee Curtis, Mickey Guyton, Melissa Etheridge, Billie Jean King, Betsey Johnson, Tig Notaro y Raven-Symoné.

- Se esperan más conversaciones con "The Demi Lovato Show", una de las series cortas adquiridas por Roku del servicio Quibi de corta duración y nunca antes vista. Debutando el viernes en el canal gratuito Roku Channel, la serie de nueve episodios presenta las entrevistas de Lovato con invitados como Olivia Munn, Jameela Jamil, Lucy Hale y Nikita Dragun.

En un video promocional, Lovato llamó al programa "un espacio seguro para la honestidad y la vulnerabilidad". Los temas son profundos (activismo, identidad de género y salud mental entre ellos), pero los episodios duran solo 10 minutos cada uno.

- Lily James de "Downton Abbey" está de vuelta en una pieza de época con un tono muy diferente, los tres episodios de Amazon "The Pursuit of Love". James interpreta a Linda que, con su prima cercana Fanny (Emily Beecham), sueña con un feliz para siempre. Los caminos de los amigos divergen marcadamente en la comedia dramática ambientada en Inglaterra entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y basada en la novela de Nancy Mitford de 1945.

El otro nombre en negrita que debe conocer aquí: Emily Mortimer, quien escribió y dirigió la miniserie recibida por los críticos del Reino Unido como un juego ingenioso con un toque moderno. Mortimer (“The Newsroom”) también coprotagoniza con Dominic West y Andrew Scott.

- Escritora de AP Television Lynn Elber

Con información de AP Jake Coyle, Kristin M. Hall y AP Television Lynn Elber /Agencia AP / Fotografías AP Photo / Chris Pizzello

