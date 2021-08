"Lo corrió como un perro": Marisela humilla a esposo en concierto y lo corre

En las recientes horas, la cantante Marisela, se volvió tendencia en las redes sociales luego de que se viralizara una serie de videos de su último concierto en Anaheim, California, y no precisamente fue su voz la que fue tema de conversación sino que la intérprete de La Pareja Ideal humilló a su ex esposo, “Shuki” y lo corrió del escenario frente a todo el público, y hay quienes aseguran que lo hizo como a un perro.

Fue el pasado fin de semana cuando Marisela se atrevió a echar aún esposo del concierto, dando una explicación al público. "Ya no tiene que estar aquí. ¿Verdad que no? Shuki y yo, ya no estamos juntos, ya no somos la pareja, no tiene que estar parado en mi escenario. ¿Verdad que no? Perdón, mi corazón. Lo siento”, dijo frente a todos.

Pero no fue todo, ya que la cantante ventiló que el hombre con el que tuvo una relación por más de 10 años le había robadodo sus diamantes y pulseras, además de asegurar que la había tratado mal, por lo que amenazó con no cantar hasta que se fuera.

Lee también: Con vestido de pronunciada abertura, Carmen Villalobos hipnotiza enseñando pierna

Posteriormente los seguidores de “La Dama de Hierro” gritaron “¡Fuera, fuera!”, por lo que al humillado hombre no le quedó de otra y se retiró del escenario, no sin antes de que la cantante le pidiera perdón y le confesara que lo amaba.

“Lo amo. Un aplauso para Shuki. Esperemos que esta sea la última vez que lo veamos en el escenario. Lo amo, pero lo odio, ¿saben cómo es eso? Les voy a decir algo: Yo y mi esposo hemos tenido una relación rara porque él es una estrella en su mundo y yo lo admiro por su mundo, pero cuando él no trata a una mujer bien y se porta mal con su mujer, él no es para mí”, externó la cantante.

Como era de esperarse estás declaraciones generaron toda una controversia en las redes sociales, donde muchos usuarios mostraron su admiración a la cantante, sin embargo, desaprobaron su acción, pues consideraron que no era el momento para hacer eso, además de expresarle que lo corrió como a un perro, mientras que muchos temen de que la artista haya recaído en el alcohol.

"Lo corrió como a un perro", "De pena ajena la señora enterando al público de sus problemas matrimoniales", "Yo admiro a Marisela desde hace 30 años, pero lo que hizo con su esposo tenía que haberse aguantado y arreglar la situación con él ya que terminara su concierto", "Ojalá que Marisela. No haya vuelto a las drogas y al alcohol", "No tenía que correrlo ridículaarregle las cosas en d se u casa", son algunos de los comentarios en las redes sociales.

Ante la polémica que generó en las redes sociales, la intérprete de “Sin Él” utilizó sus redes sociales para disculparse con el público por correr a su ex de su concierto.

“Quiero que él entienda que mi corazón es muy grande y cuando lo lastiman no se me olvida. Desafortunadamente no era el momento adecuado o apropiado para expresarme porque esos minutos pertenecían a mi público. A mi público le pido mil disculpas, les prometo que no vuelve a suceder”, puntualizó la cantante a través de un video.

Por su parte, Shuki, ofreció una entrevista al programa De Primera Mano en donde desmintió a la cantante y aseguró que la trató como una reina. “Yo la trato como una reina, la trato bellísimo. La amo, pero ella está enojada por los diamantes. Ahorita estoy muy ofendido. Durante ocho años me ha tratado mal, todo el tiempo me trata mal. SI quiere estar conmigo que se quede, si no quiere, que me deje ir”, declaró.

Recordemos que hace poco más de un mes, Marisela ofreció precisamente una entrevista al programa De primera Mano en donde dijo que tras 16 años de matrimonio con Shuki Amar, su matrimonio estaba muy desgastado y que incluso ya estaba preparando su divorcio.

Lee también: Chantal Andere o Elizabeth Álvarez: Quién actuó mejor la escena del fango

“Bien, estoy tranquila, no estoy felizmente feliz, pero estoy tranquila, estoy acoplándome a un futuro diferente porque yo no soy de las que se sientan a esperar y ya son muchos años, y creo que insistir en algo que no funciona es una pérdida de tiempo, así que estoy preparada para lo próximo. Estoy bien”, expresó La Dama de Hierro el pasado 26 de julio.

Síguenos en