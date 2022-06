Livia Brito y Angelique Boyer se enfrentan en los Premios Juventud ¿Quién es la mejor?

Luego de trabajar juntas en la telenovela "Abismo de Pasión" (2012), la vida las ha vuelto a reunir como las favoritas de la pantalla chica de Televisa en los Premios Juventud que se celebrarán el próximo mes de julio; se trata de las actrices Angelique Boyer y Livia Brito, quienes cruzarán las fronteras de México una vez más para escuchar el resultado final de las ternas.

Y es que durante el 2021, ambas famosas brillaron entre los melodramas de la televisora de San Ángel como fueron "Vencer el Pasado" protagonizado por Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Erika Buenfil, Arantza Ruiz y Ana Paula Martínez, que fue producido por Rosy Ocampo.

Por su parte, la cubana Livia Brito, que venía de ser tachada por los internautas y medios de comunicación luego de una mancha en su carrera artística, tras golpear a un fotógrafo con su equipo y quitárselo en Cancún, Quintana Roo, mientras se encontraba de vacaciones con su novio Mariano Martínez en verano de 2020, también está nominada como una de las estrellas que más brilló en la pantalla chica de Televisa.

Lee también: Luciendo cuerpazo frente al espejo, Angelique Boyer le da batalla a Aracely Arámbula en lencería

Fue con la telenovela "La Desalmada" que la cubana cautivó a sus "alivianados" o "bebés de luz" como les llama a sus fanáticos, que estuvo bajo la producción de José Alberto 'El Güero' Castro en la que compartió créditos con José Ron, Eduardo Santamarina, Marjorie de Sousa y Marlene Favela, entre otros, y por la que ahora está nominada en los Premios Juventud.

Sin embargo, con todo y su belleza, la cubana se vería opacada por la actriz de origen francesa Angelique Boyer, luego de que ella está nominada en dos categorías junto a su novio Sebastián Rulli como "Mi actriz preferida" y las parejas de la televisión que "Me enamoran".

Lee también: Mujer de Nadie, quién es quién en la nueva telenovela de Televisa

Y este 2002, está a punto de llevarse a cabo una de las entregas de premios más concurridas y más afamadas de la farándula mexicana y latina. Será a través de la señal de Univisión que el próximo 21 de julio se pueda disfrutar de Premios Juventud desde Puerto Rico.

Cuyas votaciones estarán en buena parte en manos del público conocedor, que será encargado de elegir a los famosos ganadores de la lista completa de nominados que ya hizo público desde el pasado 15 de junio. Uno de los requisitos para poder formar parte de los votos que llevarán a la cima del éxito a los famosos, es tener 16 años de edad y así mismo se podrán registrar en en siguiente enlace www.premiosjuventud.com/vota; y el segundo, es que deberás vivir en Estados Unidos y Puerto Rico.

En la página podrás ver las categorías de la premiación y la fecha límite para emitir tu voto, es en el último minuto del lunes 27 de junio de 2022. En tanto, así se pueden ver las categorías en las que se tiene contempladas a Angelique Boyer y Livia Brito así como los nominados que pertenecen a las ternas.

Angelique Boyer – "Vencer el Pasado", Carolina Miranda - "¿Quién Mató a Sara?", Danna Paola – "Élite", Macarena Achaga – "Luis Miguel: La Serie" y Yalitza Aparicio – "Hijas de Brujas".

Angelique Boyer y Sebastián Rulli – "Vencer el Pasado", Livia Brito y José Ron – "La Desalmada", Maite Perroni y Alejandro Speitzer – "Oscuro Deseo", Susana González y David Zepeda – "Mi Fortuna es Amarte" y Úrsula Corberó y Miguel Herrán – "La Casa de Papel".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!