Lis Vega pone nervioso a Raúl Magaña con sus movimientos en Las Estrellas Bailan en Hoy

Sin duda alguna la actriz y bailarina cubana, Lis Vega, es una de las famosas que goza de una espectacular figura, y aunque últimamente ha acaparado titulares por las críticas que ha recibido por las cirugías que se ha hecho, en está ocasión la famosa acaparó reflectores tras poner nervioso a su compañero de baile, Raúl Magaña.

Tras el inicio de la tercera temporada y su segunda participación en Las Estrellas Bailan en Hoy de Televisa , Lis Vega se mostró con un sexy vestuario con el que resaltó a la perfección su espectacular figura, dejando a propios y extraños con la boca abierta y no solo por su vestimenta si no también por su desempeño en la pista.

Fue momentos antes de dejar todo en la pista que Lis Vega fue cuestionada por Galilea Montijo de por qué decía que estaba en un cinco por ciento, pues muchos de los participantes están aterrados por ese bajo rendimiento e incluso aseguran que ella va a ganar el concurso de baile.

"Les agradezco porque de alguna u otra forma entonces es que se ha visto un gran trabajo que he hecho a lo largo de mi carrera como bailarina y para mi es un honor que vean eso de mí, que saben que siempre he dado el cien y que tengo 32 años bailando y que fue mi formación, y que me tomen como ejemplo, yo desde conecté con ellos yo les dije yo no vengo a competir con nadie más que conmigo y a darle un buen espectáculo a esas personas que me han apoyado desde el día uno en el baile y en mi carrera", señaló Lis Vega.

Por otro lado, Galilea Montijo le indicó a Raúl Magaña lo que le implicaba estar a un lado de Lis Vega ya que era una excelente bailarina. El ex conductor de Vida Tv recordó que hace muchos años vivió justamente lo que estaba viviendo en este concurso cuando condujo Vida Tv al lado de ella.

"Hace muchos años así me pasó contigo, fuiste una gran maestra para mí, nunca te lo dije tal vez pero fuiste una gran maestra y me enseñaste mucho, y si yo pudiera culpar a alguien de que yo entrara a la conducción, podría culpar a Galilea. Estoy feliz, te observaba, te aprendía, y hoy me está pasando con Lis eso, le observo, le aprendo, ambas son unas mujeres con un gran corazón, con una entereza y hoy estoy conociendo a un ser humano que es Lis Vega que no conocía y me encanta todo ese aprendizaje", señaó Magaña.

El momento de nerviosismo llegó para Raúl Magaña cuando Paul Stanley manifestó que toda la producción de Hoy no pudieron despegarle la vista a Lis Vega. "Independientemente de todo, no es por ser chismoso pero todos los de la producción, hombres, machos, masculinos, estabamos viendo a Lis que hay diosito santo", manifestó Paul.

Mientras que Magaña le pidió que se concentrará a o que Paul dijo que no podía. Raúl Magaña también aseguró que Lis Vega lo ponía muy nervioso y ese el detalle por el que no podía concentrarse.

