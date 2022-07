¿Le quedó grande la yegua? Niurka Marcos revela que Juan Vidal la dejó con las ganas

A Niurka Marcos ya le quedó claro que las palabras se las lleva el viento y que las promesas no siempre se cumplen, pues tras la salida de Juan Vidal de La Casa de los Famosos, lo menos que ella esperaba era que el actor dominicano la llamara luego de haber protagonizado candentes escenas dentro del reality de Telemundo, pero se quedó con las ganas ya que Vidal se olvidó completamente de ella, no la llamó tras poner el pausa su historia de amor. ¿Le quedó grande la yegua?.

Recordemos que, cuando Niurka Marcos se convirtió en la sexta eliminada de La Casa de los Famosos, la bailarina aseguró que Juan Vidal y ella prometieron que al terminar su participación en el reality se reencontrarían y retomarían el romance que comenzó dentro del reality, sin embargo, está promesa parece que quedó en el olvido, pues el dominicano la dejó con las ganas.

Fue en el Aeropuerto de la Ciudad de México, que la ex esposa del productor de telenovelas, Juan Osorio, confesó a un reportero del programa Venga la Alegría que volvió a la soltería, pues su compromiso con Juan Vidal terminó debido a que el actor la decepcionó por la forma en cómo actúo tras su salida de La Casa de los Famosos, pues ni siquiera la llamó, al contrario ella tuvo que hacerlo.

“Él dijo dentro de la casa que quería que nos volviéramos a encontrar y yo vine de Mérida por eso, cumpliendo lo que nosotros prometimos dentro. Sí pude hablar con él fue porque mi mánager se comunicó con uno de los asistentes de la producción y él le pasó el teléfono”, explicó la vedette frente a las cámaras de Venga la Alegría.

Debido a que el actor no hizo absolutamente por llamarla al abandonar el programa de televisión, Niurka Marcos dejó entrever que no lo quiere ver ni en pintura. “Ahí lo único que le dije fue ‘no quiero hablar contigo $%$&’”, expresó. En cuanto a si Juan Vidal la buscó después del reclamo que ella le hizo por teléfono, la bailarina contó que no.

“No, no lo pude ver para nada, ni se comunicó conmigo ni me habló por teléfono”, expresó visiblemente decepcionada. Finalmente Niurka Marcos aseguró que ella ya sabía que el ex de Cynthia Klitbo era así y reconoció que son dos personas muy distintas. “Sabía que él era así, desde adentro de la casa, pues sí haces eso en la vida real también no me gusta. Somos personas muy diferentes”.

