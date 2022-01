Laura Pausini mostrará su "verdadera alma" en película de Amazon Prime Video

La exitosa cantautora italiana Laura Pausini contará su vida y mostrará su "verdadera alma" en una película de Amazon Prime Video, con "vistazos nunca antes vistos de su vida privada y profesional", según anunció este viernes la plataforma de streaming.

Con base en una idea original de la propia cantante, "Laura Pausini - Un placer conocerte" narra la historia personal y la trayectoria de una artista que ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo.

Pausini brinda en este filme "una oportunidad para descubrir nuevos y desconocidos aspectos de sí misma y de su mundo", señala un comunicado de Amazon Prime Video sobre esta producción dirigida por Iván Cotroneo que se podrá ver en 2022 en los 240 países y territorios donde la plataforma está disponible.

Amazon dice que se trata del debut cinematográfico de la interprete de "Se Fue" y una de las "artistas italianas de mayor renombre alrededor del mundo".

Pausini recientemente colaboró con la cantautora Diane Warren en la canción "Io Sì" ("Seen"), que le permitió convertirse en la primera mujer en la historia de la música italiana en ser nominada a un Óscar por mejor canción original.

Además, el tema, que Pausini interpretó durante la ceremonia de los Óscar de 2021, la cual fue grabada a causa de la pandemia por el Covid-19, se llevó el Globo de Oro en la misma categoría.Producido por Endemol Shine Italy, el largometraje de Amazon Prime Video tiene un guion firmado por Iván Cotroneo, Monica Rametta y la propia artista responsable de éxitos musicales como "Entre tú y mil mares".

Productora musical, colaboradora televisiva y sobre todo cantautora, Pausini debutó en Italia a los 18 años cuando ganó el prestigioso Festival de San Remo en 1993.

Desde entonces ha publicado 13 álbumes de estudio, tanto en español como en italiano, que le han proporcionado galardones como el Grammy al "mejor álbum pop latino" por su disco "Escucha" (2006).

"Laura Pausini - Un placer conocerte" se suma a una lista de series originales de Amazon Prime Video, entre las que figuran "Maradona: sueño bendito", "De viaje con los Derbez", "El juego de las llaves", "Pan y circo", "El presidente" y "Cómo sobrevivir soltero". EFE

