Laura Flores revela por qué salió de Hoy, ¿por culpa de Galilea Montijo y Andrea Legarreta?

Luego de que los nombres de Galilea Montijo y Andrea Legarreta fueran tendencia en las últimas horas por la salida de Marisol González del programa “Hoy”, ahora fue Laura Flores quien reveló si su adiós del matutino hace unos años fue por culpa de las conductoras titulares.

En una entrevista con Adela micha, la actriz y cantante habló sobre el tema y los rumores de supuestos problemas entre la producción y el equipo de presentadores del matutino de Televisa, lo que derivó en su salida de “Hoy“, luego de haber participado durante casi seis años en el programa.

Ante la pregunta directa de la periodista, Laura Flores contó la verdadera razón por la que le dijo adiós a “Hoy“ y reveló si fue por culpa de Galilea Montijo y Andrea Legarreta, quienes han sido señaladas por otras conductoras de televisión en anteriores ocasiones.

Durante una emisión de “Me lo dijo Adela“, para El Heraldo TV, Laura Flores comentó que no hubo ningún conflicto con alguien de la producción o el elenco de presentadores de “Hoy” y que fue ella la que tomó la decisión de renunciar al programa.

Lo anterior se debió a que se le presentaron algunas propuestas de trabajo que eran muy buenas para su carrera como actriz, por lo que tuvo que decidir entre quedarse como conductora del matutino o probar otra vez en los foros de grabación.

“Lo que pasa es que me fui a hacer novela, entonces Carlos Moreno me dijo ‘o el programa o yo’, así como bólido me hizo decidir por la novela, me fui por eso“, dijo la intérprete de “Finge que no” durante la entrevista con Adela Micha, la cual está disponible en YouTube.

Aunque su salida fue sorpresiva para muchos, Laura Flores sostuvo que no salió peleada con nadie de la producción de “Hoy”, sino que simplemente se decidió por un proyecto que en su momento consideró importante para su trayectoria como actriz.

Entre los compañeros que tuvo Laura Flores en “Hoy” se encuentra el polémico Alfredo Adame, con quien también trabajó en algunos melodramas, y aunque el actor ha estado inmerso en problemas con otras celebridades, ella señaló que nunca ha tenido ningún inconveniente con él y que además son muy amigos.

La cantante no ha sido vista en la televisión desde hace algunos meses y también se rumoró sobre si Televisa la había despedido, sin embargo, aclaro que firmó con Telemundo porque le ofreció un mejor acuerdo que la televisora de San Ángel y decidió tomarlo, por lo que pronto tendrá un nuevo proyecto en Estados Unidos, donde actualmente reside.

