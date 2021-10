Laura Flores, la décima eliminada de MasterChef Celebrity 2021

Haber sido la décima eliminada de MasterChef Celebrity 2021 no significó una derrota para Laura Flores, quien el pasado viernes salió del programa pese a mostrar en semanas anteriores su gran sazón, sin embargo, malas decisiones en la cocina provocaron que saliera del reality show de TV Azteca.

“Yo estoy muy contenta y tranquila. Creo que era el momento de salir de MasterChef, de hecho, considero que tenía que haber salido un poquito antes, pero los chefs decidieron otra cosa”, dijo Laura Flores a Reforma.

"Pero me siento tranquila, siento que aprendí lo que tenía que haber aprendido, la experiencia no me la quita nadie: cociné con mi hija, aprendí mucho de cocina y técnica, me entró un gusto todavía más grande por la comida y conviví con compañeros muy valiosos", expresó la actriz, en entrevista telefónica.

Lee también: Dulce María considera un homenaje nueva versión de Rebelde, de Netflix

Y es que si bien la experiencia fue mucho más retadora de lo que imaginó, con la presión llevándola hasta las lágrimas, lo cierto es que también hubo risas, por lo que no está negada a repetir la experiencia en algún otro reality show.

"No me voy a morder la lengua porque al final del día trabajo es trabajo, y, por ejemplo, en ¿Quién Es La Máscara? La pasé increíble, fue lo máximo, y aquí, con MasterChef, también. La producción me trató de maravilla, lo que pasa es que este formato te hace sufrir, ese reloj de la cocina yo quería bajarlo a balazos, que se descompusiera.

Lee también: Piden expulsión de Verónica Montes de La casa de los famosos por las gotas que usó en Alicia Machado

"O a Rebecca de Alba, que la amo y adoro, pero cuando decía '¡les quedan 15 minutos!' yo quería que se callara, que se hiciera un corte o algo. Pensé que te podías chiquear por ser TV, pero ¡nada! Todo fue tiempo real", compartió, entre risas.

Habiendo superado la prueba, está lista para cerrar su ciclo gastronómico y volver con su familia luego de dos meses sin verla, y ahora retomará su carrera musical de la mano de Andy Zuno, con quien lanzará un nuevo tema que compuso junto a Ricardo Robledo.

Hay que recordar también que Laura Flores se encontraba concursando también en el reality show de Telemundo “Así se baila”, por lo que sus compromisos laborales se dividieron en las últimas semanas entre la Ciudad de México y Estados Unidos.

Ahora, su expulsión de MasterChef Celebrity se une a su eliminación en “Así se baila”, de donde se despidió hace un par de semanas, por lo que ahora puede respirar y descansar un poco antes de iniciar con nuevos proyectos.

Síguenos en