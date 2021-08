Laura Flores confirma positivo a Covid-19 y asegura que no fue por viajar

Luego que el programa “Ventaneando” diera a conocer un nuevo caso de Covid-19 en MasterChef Celebrity, Laura Flores salió a dar su versión de los hechos y negó que haya dado positivo al virus por haber viajado a Miami con su familia.

La actriz, quien es una de las participantes del reality de cocina transmitido por TV Azteca, el cual se estrenará el 20 de agosto, es la última contagiada de coronavirus, sin embargo, su caso es distinto pues no contrajo la Covid-19 por el brote que hubo en MasterChef Celebrity, sino que fue posteriormente, tras regresar de Estados Unidos.

En un video colgado en su cuenta de Instagram, Laura Flores habló de su estado de salud y confirmó que dio positivo a Covid-19, aunque aseguró que no fue por viajar a Estados Unidos, como se mencionó en “Ventaneando”, pues cuando regresó se hizo una prueba y salió negativa.

La cantante relató que desde que se dio el brote en MasterChef Celebrity a todos les aplicaron pruebas y que tras confirmarse los casos los mandaron a cuarentena por 10 días, tiempo que ella aprovechó para viajar a su casa de Miami para estar con su familia.

“Yo, con la autorización del médico ya que había salido negativa y que no tenía ningún síntoma, me permiten viajar a casa, entonces me traslado a Miami el mismo viernes 30 (julio) y me quedo en mi casa de cuarentena por 10 días, hasta el 7 de agosto por la noche, durante este tiempo me vuelvo a hacer otra PCR y antígenos y salen negativos. Viajo el mismo día 7 a México y el 8 me vuelven a hacer otras pruebas de PCR y antígenos y salen negativas”, comentó.

Laura Flores indicó que ese mismo día 8 de agosto grabó un clip en el departamento de Rey Grupero y que un día después acudió al llamado de MasterChef Celebity con el resultado previo de PCR negativo y el martes sintió la nariz un poco tapada pero sin ningun malestar, pero llamó a un laboratorio para hacerse una nueva prueba y fue ahí donde salió el positivo a Covid-19.

Fue el pasado miércoles cuando el laboratorio le notificó a la actriz que su resultado era positivo y ella inmediatamente dio aviso a la producción del programa que le aplicó una nueva prueba de antígenos la cual también salió positiva, por lo que actualmente se encuentra en cuarentena y siguiendo un tratamiento.



La protagonista de “El alma no tiene color” pidió respeto hacia su persona y su salud y dio a conocer que esta vez está resguardada en México y no viajará: “No estoy en Miami, estoy tranquila, tratando de mantener la paz, la tranquilidad, la serenidad que se requieren ante estas situaciones".

La actriz comentó que se encuentra perfectamente bien y no ha tenido mayores molestias pues tiene su cuadro de vacunación completo, incluso consideró que si por su “paranoia” no se hubiera hecho la prueba, seguramente, hasta el momento, no sabría que se encontraba contagiada, por lo que resaltó la importancia de inocularse. Mira lo que dijo en el siguiente video.

