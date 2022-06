Laura Bozzo usa caminadora para no perder la línea pero se lleva un susto en La Casa de los Famosos

Tras permanecer unas semanas encerrada dentro de La Casa de Los Famosos, Laura Bozzo no quiere perder la línea por lo que se puso a hacer ejercicio, sin embargo, se llevó jun gran susto al observar que la caminadora aumentaba su velocidad y ella no podía pararla. Afortunadamente sólo quedó en un mal rato.

Fue a través del perfil de fans de La Casa de los Famosos en donde se compartieron las imágenes en las que Laura Bozzo se ve arriba de una caminadora intentando controlar la velocidad del aparato, sin embargo, no lo logra. "Me caigo, se sube sola", se escucha decir a la presentadora, quien se encuentra preocupada por la situación, a lo que Juan Vidal se acerca y la auxilia, convirtiéndose en su 'ángel guardián'.

El actor dominicano logra ajustar la velocidad del aparato y evita que La Abogada de los Pobres, vaya a parar al piso. Posteriormente Juan Vidal le indica que "eso es bueno, fíjate de repente te obliga unos segunditos a acelerar y luego le bajaste, eso es bueno, créeme". El actor dominicano también le indicó a Laura Bozzo que posiblemente sucedió eso porque el aparato estaba programado por Salvador Zerboni.

Finalmente Laura Bozzo logra agarrar el ritmo a la caminadora y continua ejercitándose para no perder la línea. Hoy lunes (6 de junio) un integrante de La Casa de los Famosos 2 quedará eliminado y aunque Laura Bozzo es una de las participantes favoritas del público, para los participantes del reality es su enemiga número uno, por lo que la conductora de televisión resultó nominada y será en unas horas cuando se decida si se queda o se va.

La Señorita Laura se enfrenta contra Eduardo Rodríguez y Natalia Alcocer. Cabe mencionar que Laura Bozzo y Natalia tuvieron un fuerte enfrentamiento en La Casa de Los Famosos, pues la actriz la llamó señora de edad a la peruana y esto la hizoe enfurecer. ''No no, no, tú a mí no me vas a decir señora de edad, porque me estás discriminando, ¿Ok? Yo nunca he sido'', se escucha un insultó y enojada, le dice que ''jamás me he robado a ningún marido de nadie como tú... vieja tu madre'' , dijo Bozzo.

Pero no fue todo, ya que Ivonne Montero pidió a Laura Bozzo que se calmara pero también resultó afectada. ''Ya Laura, ¿Cuál es el problema?, dijo Ivonne por lo que Laura le contestó: ''Tú no me mires así'' fue cuando todo se salió de control y Montero comenzó a alzar la voz alegando que no le hablara de esa manera ''A mí no me hables así, no señora'''' .

Después de dimes y diretes, la peruana explotó contra Ivonne. ''Y tú -Ivonne Montero- decídete por un hombre porque el ejemplo que le das a tu hija es horrible, el ir de cama en cama'', arremetió Bozzo.

