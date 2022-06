Laura Bozzo se convierte en Cenicienta en La Casa de los Famosos; en su casa no lava ni un plato

La segunda temporada de La Casa de los Famosos se ha convertido en uno de los programas favoritos del público debido a que han conocido el lado más humano de celebridades como Niurka Marcos, Ivonne Montero, Salvador Zerboni y Laura Bozzo, entre otros.Sin embargo, Niurka Marcos y Laura Bozzo se han robado el show siendo amigas y rivales, como hace unas horas cuando se pusieron a hacer las labores del hogar dentro del reality show de Telemundo, quedando en evidencia que la presentadora peruana no lava ni un plato en su casa.

Laura Bozzo se convirtió en Cenicienta en La Casa de los Famosos, dejando en evidencia que en su hogar, ella no levanta ni un plato. La Aboga de los Pobres, junto a la cubana Niurka Marcos, se pusieron a hacer las labores del hogar dentro del reality show en el que las dos participan, sin embargo tuvo que pedirle consejos a sus compañeras porque no sabía qué hacer.

La "Señorita Laura" quería trapear sin haber barrido y no sabía agarrar ni la escoba ni el jalador. "De verdad Niurka hay que hacer un homenaje a todas las empleadas del hogar, es un trabajo bien difícil", dijo mientras intentaba lavar un baño. Tras realizar los quehaceres del hogar Laura Bozzo y Niurka Marcos se tomaron un descanso y durante una charla en el comedor, la presentadora de televisión confirmó que en su casa no lava ni un plato.

"Oye Laura y cuéntame una cosa, en tu mundo, tu no levantes ni un vaso, tu tomas y te levantas las nalgas porque tienes que levantarlas, si no también te tuvieran que cargarlas", expresó Niurka Marcos. Posteriormente la cubana la cuestionó sobre cuántas personas le ayudan en su hogar a lo que Laura Bozzo respondió que una sola persona se encarga de ayudarla en todos los quehaceres de la casa.

"Una, Lulu que es la que me prepara la comida, me arregla, me limpia la casa hace 10 años en Acapulco", dijo la abogada de Los Pobres. Sin embargo, las palabras subieron de tono cuando la ex esposa de Juan Osorio le preguntó a Laura que quién la había engañado sobre que ella la había sacado del aire.

"Y ahora quién te engañó diciéndote que tu me habías sacado a mi del aire, cuál fue el cuento, el chisme que te dijeron", dijo Marcos. A lo que Bozzo respondió: " El chisme que yo escuché es que te habían sacado del aire", momento en el que la vedette cubana intervino y dijo "yo firmé por 30 programas".

La cosa no paró ahí, ya que Laura Bozzo le restregó en la cara a Niurka Marcos que ella siempre le había ganado en el rating. " Y en realidad yo siempre te gané en rating, ahí está, yo no lo digo ahí esta en los papeles, yo no tengo ningún derecho de decir lo que no me corresponde".

"Si tu lo dices, esta bien, a ti te han coronado como la reina del rating, te han dicho tu eres la reina y te han puesto una banda, contesta sí o no", dijo Marcos. A lo que Laura Bozzo dijo que no "a mi sí " dijo Marcos, quien terminó aceptando que a lo mejor La Señorita Laura la superó en rating pero de que ella le frunció el fun... lo hizo.

" A lo mejor me superaste en rating, pero de que te frunci el fun... te lo fruncí, ese crédito no me lo vas a quitar jamás, te lo fruncí para entrar en La Casa de los Famosos, como te lo lo voy a fruncir", dijo Niurka Marcos muy a su estilo. La vedette le aclaró a Laura que antes de entrar al reality la gente le había metido en la cabeza a la peruana que ella la iba a golpear. Finalmente Laura Bozzo aceptó que ella y Niurka Marcos son bien parecidas, pues tienen muchas cosas en común.

Sofía Ibarra Editor web Licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Inició su carrera periodística al ingresar a Periódico El Debate en agosto del 2014, en el área digital, siendo reportera Web. Actualmente cumple la función como Editor Web en Mazatlán, Sinaloa. Ver más