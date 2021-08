Laura Bozzo posa al estilo de Lady Gaga y la confunden con un extraterrestre

Luego de deslumbrar con su figura tras realizar un sensual baile, ahora la conductora de televisión, Laura Bozzo, acaparó miradas al posar al estilo de la famosa cantante Lady Gaga para una revista, sin embargo, recibió crueles comentarios en donde la confundían con un extraterrestre.

Siendo una de las famosas más polémicas del medio del espectáculo, ahora Laura Bozzo robó miradas al copiar el estilo de la cantante estadounidense, quien no sólo es famosa por sus canciones y talento en los escenarios, sino por los extravagantes atuendos con los que está acostumbrada a presumir, pues sacó su lado más sensual y provocativo y posó comó toda una modelo para la revista Sueva.ooo.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la la creadora de la frase 'Que pase el desgraciado' compartió una fotografía en la que presume orgullosa un logró más en su vida; probando suerte en su faceta de modelo. En la imagen se puede ver a la conductora peruana sentada en un yate, presumiendo el cuerpazo que se carga a sus 68 años de edad.

Lee también: Irina Baeva toma el sol en bikini y la confunden con Laura Bozzo

Luciendo una minifalda, un abrigo color café, unos lentes de sol de color azul y unas largas botas plateadas tipo armadura, al estilo Lady Gaga, y una playera con un estampado de un bañador, fue que la presentadora de televisión se ganó un sinfín de halagos y felicitaciones por ser la portada de dicha revista pero también recibió crueles comentarios.

"Fascinada con la portada de la revista @suave.ooo que sale el primero de septiembre?todas las fotos tomadas en Acapulco con la ropa de grandes modistos Europeos?aqui vestida por @balenciaga?las botas una locura. Loss amo ?feliz de estar en su segunda edición", escribió Bozzo para acompañar la publicación que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

“Hace cuánto que no te veo! Estás linda!!!!”, “Hermosa”, “Especatcular una diva pues”, “Linda! Y esas botas espectaculares”, son sólo algunos de los halagos que la famosa se ganó en su publicación que hasta el momento acumuló 9,492 Me Gusta y diversos comentarios.

Sin embargo, la fotografía fue retomada por otros perfiles como el del programa de espectáculos, Suelta la Sopa, donde Laura Bozzo ha sido blanco de las burlas y hasta la han confundido con un extraterrestre.

“ El vestuario es al estilo Lady Gaga es admirable que a su edad tenga esa autoestima ya la quisiera yo”, “ Creí qué era un extraterrestre”, son algunos de los comentarios “, “Pensé que era la mujer de terminador”, “No se si reír o llorar”, son algunos de los comentarios en la publicación del medio.

Y fue ahí precisamente donde Laura Bozzo se defendió de todos los ataques y escribió un contundente mensaje para todos sus haters.

“Fascinada estrenándome como modelo con los más increíbles diseños de marcar Europeas?gracias por elegirme y así demostrar que la edad es solo un número ? el día de mi cumpleaños bajaré una de las fotos en la ducha con un vestido transparente?para los que me critican AME esa foto la que puede puede y si quieren decirme vieja momia etc orgullosa por que me siento hermosa y me vale lo que digan”.

Lee también: Con coqueta lencería transparente, Kimberly Flores sigue brillando y la llaman vulgar

Cabe señalar que, desde su participación en el reality ‘Las estrellas bailan en hoy’, Laura Bozzo ha estado más activa en las redes sociales, razón por la que no duda en responder a todos los usuarios que la critican por su físico.

Síguenos en