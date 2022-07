Laura Bozzo pide salir, ya no soporta a gentuza que se pedorrea y que no tiene en qué caerse muerta

Pese a ser una de las favoritas y que el reality está en la recta final, Laura Bozzo pidió a La Jefa que la sacaran de La Casa de los Famosos, pues luego de que las reglas cambiaran esta semana y todos los habitantes durmieran en una misma habitación, la presentadora de televisión asegura que ya no aguanta la gentuza que se pedorrea y que peligra porque hay quienes no tienen en caerse muertos.

Desde que Héctor Sandarti anunció que por ordenes de La Jefa todos los habitantes -cuarto azul y morado- ahora deberían dormir en una sola habitación, la naranja, ya que consideró que la unificación contribuirá a fortalecer los lazos de los participantes, Laura Bozzo se mostró renuente ante está nueva regla y ahora pide salir de LCDLF2.

Pese a que han sido pocas las noches en las que la presentadora peruana ha compartido el cuarto naranja con sus rivales del cuarto azul, recientemente platicó con La Jefa y le pidió sacarla dek reality de Telemundo, pues ella no soporta a la gentuza que se pedorrea. “Discúlpeme jefa, pero yo prefiero que me deje salir, irme y se acabó”, se escucha decir a Bozzo, mientras La Jefa le dice que ya faltan unas semanas para que el reality llegue a su fin.

Lee también: Ana Brenda Contreras y Fernando Colunga regresan con El Conde de Telemundo

Ante esto La Señorita Laura se quejó de que es mucho su masoquismo de estar con compañeros que la odian y que se pedorrean todo el día. " Cómo voy a dormir con toda esa gentuza que me detesta y que me quiere verme muerta", dijo la presentadora. Sin embargo, al no conseguir nada con La Jefa, La Abogada de los Pobres soltó el llanto y manifestó que sus compañeros la ven como una competencia: “no ven la hora en qué yo salga, ¿por qué tengo que convivir con esa gente?”, insistió.

La conductora de Laura en América le aseguró a La Jefa que los enfrentamientos entre ellos no terminarán aunque duerman en la misma habitación porque aseguró que en este reality hay personas que no tienen en que caerse muertos y por dinero serían capaz hasta de matar, por lo que ella no quiere exponerse de esta manera por lo que pidió salir de La Casa de los Famosos.

“Jefa, usted cree que yo no siento cuando hay toda esa energía contra mi, no ven las horas de que yo salga, me ven como una competencia, usted dice que se van acabar los enfrentamientos, acá hay gente que no tienen ni en qué caerse muerta y es capaz de matar por dinero y yo me expongo a eso", dijo Laura Bozzo.

Lee también: Desde altamar, Mariana Botas presume cuerpazo en bañador perfecto para todos los cuerpos

Cabe mencionar que- de no salir Laura Bozzo- la presentadora peruana estará una semana más dentro de La Casa de los Famosos, ya que recientemente no fue nominada por sus compañeros pese a su comportamiento. Los nominados de esta semana son Daniella Navarro, Natalia Alcocer y Toni Costa.

Síguenos en