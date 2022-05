Laura Bozzo nomina a Niurka Marcos por hipócrita y la cubana no se dejó en La Casa de Los Famosos

Desde su estreno el reality de Telemundo, La Casa de Los Famosos, sigue generando polémicas y ahora la 'cosa esta que arde'. Tras la salida de Brenda Zambrano las cosas dentro de la casa no se pusieron nada bien, ya que Laura Bozzo se mostró muy molesta ante la salida de la participante de Acapulco Shore, culpando a Niurka Marcos, razón por la que empleó su nominación espontánea en contra de la cubana.

Y aunque parecía que las diferencias entre Niurka Marcos y Laura Bozzo habían quedado atrás tras firmar la pipa de la paz, ahora las cosas están color de hormiga y tal parece que las dos famosas ya llegaron a su límite. Fue hace unas horas que se registró un nuevo enfrentamiento entre la coductora peruana y la vedette en presencia de otros integrantes del reality, y es que La Señorita Laura le reclamó a Marcos por hacer caras y burlarse de ella cuando habla por lo que la nominó por hopócrita según su criterio.

Laura Bozzo señaló que La Casa de Los Famosos estpa dividida en dos bandos, el bando de Niurka y el bado de Laura e incluso habló de un posible favoritismo hacía Nacho, quien aseguró que no tiene ni una sola persona que vote por él.

“En primer lugar debo decir que ahora sí hay dos bandos muy definidos y enfrentados. El bando de Niurka es uno y el bando de Laura es el otro. Se nota claramente que hay, bueno, no sé, un manejo muy especial en el caso de Niurka porque a mí me parece muy extraño que Nacho gane cuando no tiene afuera ni una sola persona que vote por él”, comentó la presentadora peruana.

Posteriormente la Abogada de los Pobres manifestó que le daba tres puntos a Niurka Marcos por hipócrita y dos puntos a Ivonne Montero, está última por también ser doble cara. “A Niurka le doy 3 puntos por su hipocresía, porque para mí el hecho de querer ganar un juego no significa la deslealtad y en el segundo lugar le doy 2 puntos a Ivonne porque Ivonne es la persona más doble cara que he conocido aparte de Niurka”, indicó.

Sin embargo, no fue la única ya que Niurka Marcos también reveló a algunos de sus compañeros que ya estaba harta de la conductora de televisión por lo que ya no quería tener ninguna relación con ella, ni grupal ni personal porque ya desaprovechó la oportunidad, pues ya en muchas ocasiones la ofendió.

"Aguanté vara... Ya no tengo más para ella, el contenido se me acabó, ya no me nace nada con ella, la creatividad, el ingenio se me apagó para ella. Esa oportunidad ya no, me falta mucho al respeto... No pasa nada". , dijo Niurka Marcos a sus compañeros. Cabe señalar que en la mismo enfrentamiento que tuvo Laura Bozzo y Niurka Marcos, Osvaldo Ríos salió 'embarrado' después de que esté pidiera respeto.

Laura Bozzo le recordó cuando le faltó el respeto a una mujer, situación que lo llevó a la cárcel. Momentos después la presentadora recapacitó y le pidió perdón al actor.

