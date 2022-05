Laura Bozzo muestra su rutina de maquillaje para 'adornar' su cara en “La casa de los famosos”

Luego de haber estado envuelta en diferentes controversias, Laura Bozzo se ha convertido en toda una líder dentro de La Casa de Los Famosos. Gracias a que tiene bastante tiempo en el reality y para no desaprovecharlo, la conductora de televisión mostró su rutina de maquillaje para que sus fanáticas adornen su rostro a la perfección y lucir radiantes.

Tras ser salvada de eliminación del reality show de Telemundo, la conductora peruana sorprendió al aparecer en Tik Tok dando algunos tips de maquillaje para sus fanáticas. Y es que fue a través del perfil de la plataforma de La Casa de los Famosos donde se compartió el video titulado "Aprende a maquillarte con Laura" en donde la presentadora realiza su rutina.

El video fue adornado con la canción de fondo de Maquillaje de Mecano. Cabe mencionar que el video del tutorial de maquillaje de Laura Bozzo fue bien recibido por el público de La Casa de Los Famosos y a la famosa le llovieron los piropos. “Sombra aquí, sombra allá”.

"Ella está cerca de cumplir 70 años, Dios me de vida para tener esa actitud, para verme como ella y gozas de su buena salud", "Lo que sea de cada quien a mi parecer para la edad que tiene se ve bien", "lo mas interesante,es que quedo bien un maquillaje fresco y sutil", "La neta se maquilla mejor que yo ", "Pues para su edad está bien !!! Envejecer con dignidad !! Todos vamos para allá, si es que llegamos", "Me encanta Laurita es linda ella ...", "para tener 70 años y esa actitud es bella Laura", fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Cabe mencionar que La Casa de Los Famosos ha dado mucho de qué hablar; en un primer momento por la inesperada decisión de Laura Bozzo de querer abandonar el programa a tan solo unas horas de haber ingresado, supuestamente porque Niurka Marcos había armado un complot en contra de ella.

“Todo el mundo me odia. Yo no tengo nada qué hacer acá con tanto enemigo, yo tengo mi programa en televisión. ¡Chao, me voy ya! A mí me vale. La doble cara es la que más odio. Hoy me largo, pero hoy, no me conocen”, señaló la presentadora de televisión.

“Vine acá con la mejor intención para mostrar quién era yo, pero acá hay muchos enemigos entonces, sinceramente, que sea lo que Dios quiera. Esto no es únicamente de lo que yo vivo, si la gente de aquí me quiere fuera pues listo, me voy. Me fastidia estar entre enemigos acá, no tengo nada que hacer acá… y que me dejen mis cigarros”, puntualizó Bozzo. Sin embargo, después se calmó e incluso pidió disculpas a Niurka Marcos por tratarla mal.

Entre lágrimas la cubana recibió las disculpas de La Señorita Laura, y desde entonces, sus roces han sido menos intensos e incluso la ex esposa de Juan Osorio la ha enseñado hasta bailar.

