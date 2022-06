Laura Bozzo llora por Osvaldo Ríos y llama momia a Ninel Conde en La Casa de los Famosos

La reciente eliminación de Osvaldo Ríos causó alegrías y a su vez tristeza dentro de La Casa de los Famosos de Telemundo. Laura Bozzo fue una de las participantes que lamentó la partida del actor boricua, pues aseguró que es 'un alma de Dios´ por lo que lloró su salida.

Tras llamar momia a Ninel Conde, La Señorita Laura tuvo una plática con Natalia Alcocer y Toni Costa, en donde se dirigió con el ex esposo de Adamari López para decirle que ella no se unía a la celebración de los demás integrantes del reality, Daniella Navarro, Rafael Nieves y Salvador Zerboni, por la salida de Osvaldo Ríos.

"Quiero decirte que no participó de esa celebración, que a mi me parece horrible todo lo que ha pasado, me duele en el alma que se haya ido Osvaldo, de verdad, me duele", fueron las primeras palabras de Laura Bozzo antes de romper en llanto y asegurar que incluso lloró cuando salió Niurka Marcos.

Toni Costa y Natalia Alcocer también lamentaron las burlas de sus compañeros por la salida de Osvaldo Ríos, a lo que Laura Bozzo, expresó que Ríos no se merecía eso porque con todos los integrantes fue atento y amable. "A todos nos ha cocinado, nos ha preparado un café, porque él era así con Zerboni, él originó todo esto y me mandaron a mi en medio de la pelea, hasta llore cuando se fue Niurka, y la jefa se quedó así ¿qué haces llorando?, porque me encariño con todo mundo, aprezco una loca, mala o agresiva, pero me encariño con la gente, y yo no voy a celebrar jamás que se vaya nadie, bueno Ivonne, bueno, tampoco", dijo la presentadora peruana.

La conductora confesó que aún estaba en shock con la salida del actor de novelas como Kassandra, La viuda de Blanco y Abrázame muy fuerte, pues, el pleito entre Zerboni y él fue por defenderla a ella, por lo que dejó entrever que esta eternamente agradecida con él.

"Porque yo se que ahorita va a ver un lío, yo se que todo el escándalo que le hizo Osvaldo a él fue por defenderme a mi, sabías no, que es justicia de Dios, osea a este ahora si quién lo aguanta, yo puedo adorar a Daniella pero Daniella no soy yo, en verdad yo estoy en shock, no lo puedo creer" , aseguró Bozzo.

LAURA BOZZO LLAMA MOMIA A NINEL CONDE

Laura Bozzo ha sido protagonista de varias polémicas dentro de La Casa de los Famosos, primero por sus polémicas peleas con Niurka Marcos, posteriormente por sus declaraciones en contra de Irina Baeva y ahora por criticar el rostro de Ninel Conde. La famosa aseguró que quedó en shock tras ver hace un tiempo a la cantante, quien dijo que parecía momia.

"El otro día que la vi a Ninel Conde, ¡Dios mío! ¡Por favor! ¿Qué le pasó a esa mujer?...no sé cuántas veces la han metido en la clínica. A ver, de cara parece una momia, si yo me voy a operar para verme así, yo me quedo con mi cara arrugada". expresó Laura durante una plática con algunos compañeros de los reality.

Asimismo, Laura Bozzo descartó ponerse botox, pues no quiere parecer momia como Ninel Conde. "Pero estar así con cara de sorpresa, no j*d**", mencionó la conductora.

