Laura Bozzo jura acabar con Niurka Marcos; la cubana amenaza con golpearla en La Casa de los Famosos

Una vez más Laura Bozzo y Niurka Marcos se vuelven a enfrentar en La Casa de los Famosos tras la eliminación de Brenda Zambrano del reality. Aunque parecía que la cubana y la conductora de televisión habían 'fumado la pipa de la paz' con la salida de Zambrano los ánimos se calentaron entre las concursantes, y mientras Laura Bozzo juró acabar con Niurka Marcos, la cubana amenzó con golpear a la peruana.

Cabe mencionar que Brenda Zambrano se convirtió en la amiga número uno de Laura Bozzo, pues desde el día uno y pese a su diferencia de edad, la participante de Acapulco Shore mostró su apoyo a La Señorita Laura por lo que la eliminación de Zambrano llenó de tristeza y coraje a la presentadora, razón por la que juró vengarse de Niurka Marcos, pues ella es la reina del rating.

“Escuchen lo que les digo: mil veces más peligrosa soy yo. Yo ya le he enfrentado en el rating, yo estaba en un canal y ella, Niurka, en otro canal y la tuvieron que sacar al mes, la destruí y en México no es muy querida por su vulgaridad y forma de ser, no a todo mundo le gusta”, expresó Laura Bozzo a algunos otros participantes del reality de Telemundo.

Laura Bozzo aseguró que Niurka Marcos no le va a ganar jamás y prometió que está semana se la jugará con todo por Brenda Zambrano y aseguró que conocerán a la verdadera Laura Bozzo, ya que ella se ha dado cuenta de todo y no es una idiota.

“O sea que ella a mí no me va a ganar jamás y yo quiero que estemos ahí las dos nominadas, para que no esté jugando sus muñequitos… no soy idiota, yo me di cuenta de todo. Eso si te lo digo porque esta semana yo me la juego toda por Brenda Zambrano. Van a conocer quién carajo es Laura Bozzo porque esto se va a poner color hormiga”, expresó la presentadora.

Sin embargo, Laura Bozzo no fue la única que 'sacó su veneno', pues Niurka Marcos también amenazó con golpear a la presentadora si la seguía sacando de sus casillas. "En ese momento le digo ya déjame en paz, ya suéltame güey y empezó a decir groserías y la mande para…. Yo ni había hablado. Es más, ya ni me estaba riendo. Ya es too much y a mi me agarra en curva y le sueno un galletón que le tiro toda la jeta”, comentó Niurka.

