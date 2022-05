Laura Bozzo hace llorar a Niurka Marcos en La Casa de los Famosos

Tal parece que las acaloradas discusiones que se han suscitado entre Niurka Marcos y Laura Bozzo en La Casa de los Famosos, ya son cosa del pasado, pues todo parece indicar que las famosas fumaron la pipa de paz. Y es que recientemente se viralizon unas imágenes en las que Laura Bozzo hizo llorar a Niurka Marcos tras unas conmovedoras palabras.

Tras haber sido nominada por sus compañeros con tres votos, Laura Bozzo explotó e incluso aseguró que quería abandonar el reality porque creía que todos la odiaban, momento en el que Niurka Marcos la enfrentó y le sugirió que no se hiciera la importante.

Sin embargo, en una reciente emisión de La Casa de los Famosos este altercado aparentemente quedó en el pasado, ya que la conductora de televisión recapacitó y sorprendió todos los participantes y al público al pedirle disculpas a la cubana, razón por la que la hizo llorar.

“Quiero pedir disculpas, creo que se vale. Yo he vivido muchos problemas de bullying y creo que siempre estoy a la defensiva. Mi actitud del día de hoy fue muy grosera con Niurka y creo que no se vale porque estos días ella ha tratado de llevarse bien conmigo”, comenzó diciendo La abogada de los pobres.

Laura Bozzo aceptó que su comportamiento no había sido el mejor en los primeros días del reality show de Telemundo, Niurka Marcos se soltó llorando. “Lo que hice no tiene nombre, yo le quiero pedir perdón de verdad”.

“Yo no suelo pedir perdón públicamente así pero creo que cada uno de los habitantes de esta casa se merecen que yo explique mi actitud totalmente histérica, mi actitud mala jugadora, porque acá estamos para jugar y no es justo que yo me descargue contra una persona que ha sido muy buena conmigo como Niurka”, dijo La Señorita Laura.

Pese a que desde hace años la relación entre Niurka Marcos y Laura Bozzo no ha sido la mejor debido a los constantes enfrentamientos en los medios de comunicación, la conductora peruana reconoció que tal vez su comportamiento no ha sido el mejor.

“Es tal la carga que muchas veces me han metido en contra, que reaccioné de una manera inmadura, ególatra y si me tengo que ir, me iré, pero ella no tiene nada que ver en esto. Niurka, ante todas las cámaras te pido que me disculpes porque tú no merecías una cosa así, al contrario, has sido bien buena conmigo, discúlpame por favor”, expresó la famosa.

Momentos después, Niurka Marcos se levantó de su asiento y le dio un abrazo a Laura Bozzo como muestra de que la perdonaba y confesó en tono de broma que lloró porque ya no tendría con quien pelear. “Nada mas estoy llorando de con quién me iba a divertir”, dijo en tono irónico y Laura respondió entre risas: “Qué hija de la ch*ngada”.

Faltaron los violines #LauraBozzo se disculpa por su actitud INFANTIL ante la nominación!! Y es que culpaba a #NiurkaMarcos por eso !! �� (no les creo nada ) pero el par entretiene ������������ #LaCasaDeLosFamosos2 pic.twitter.com/0tje6Jd4wC — JUANGABRIELA JACKSON �� (@YoZhoy) May 13, 2022

