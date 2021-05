Laura Bozzo estalla contra Latin Lover y lo manda muy lejos en Las Estrellas bailan en Hoy

Desde que Laura Bozzo se unió al concurso de beila Las Estrellas Bailan en Hoy, segmento del programa Hoy de Televisa, la condcutora peruana ha causado todo un revuelo tras mostrarse a la defensiva de las críticas de los jueces; ‘Latin Lover’, Andrea Legarreta y la juez de hierro, Lolita Cortés.

Recientemente "La abogada del prueblo" estalló en contra del luchador profesional, actor y modelo mexicano, Latin Lover, quien le pidió a la conductora peruana esforzarse más en la pista y ayudar a su pareja, Carlos Bonavides y no dejarle todo el trabajo al público, situación que hizo estallar a Laura Bozzo y lo mandó muy lejos debido a que justificó su actuación señalando que solo tuvieron poco tiempo para enseñar.

Ante la crítica del ex integrante de Solo para mujeres " Lo quiero decir de una forma que no se vayan a sentir ustedes y tampoco allá en casita, cuando no se tienen muchas cualidades artísticas se tiene que trabajar todavía mucho más.La pareja antes de ustedes que se presentaron, ellos ensayaron tres días y él es bailarín y sabe lo que hace y sabe lo que tiene. Cuando tu Laurita te comprometiste a ayudar a Carlos era para ayudarlo, no lo estás ayudando todavía", dijo en un primer momento Latin lover.

Sin embargo no fue todo, ya que el también actor señaló que Laura Bozzo se debe de enfocar en dar lo mejor en la pista. "Yo califico lo que veo en el baile y en lugar de estar poniendo elementos como lo que pusieron de los tamales y traer tanta porra trabajen más en la pista", momento en el que la peruana replicó: "Estamos de acuerdo no porras pero si tamales, colchones porque somos del pueblo,arriba la gente popular", indicó la peruana.

La pelea se volvió más intensa cuando La abogada del pueblo llamó “fifí” y "fresa" a Latin Lover, además de mandarlo muy lejos tras no importarle su opinión luego de que esté le pidiera a la peruana bailar mejor y decirle que él ve puro sufrimiento, pues él sufría al verla bailar.

“Si no te gusta lo que ves pues voltéate, con todo respeto, lo último que me interesa es tu opinión”, le dijo tajantemente la abogada del pueblo al también bailarín. Como era de esperarse la discusión entre Latin Lover y laura Bozzo generó toda una controversia en las redes, mientras unos usuarios se le fueron a la yugular a la peruana y al actor, otros coincidieron que estos actos son para generar rating.

“ Los jueces hablandole de buena manera a Laura y ella con su pésima actitud e inrespetuosa”, “ Ya se me hacía raro que Laura aguantara fingir tanto que ya se comportaría”, “ Que buena estrategia de poner a Laura y Lola juntas, ahora ponganle a Niurka, ese les va a subir más la auidiencia”, “Laura bien loca loca pero es la que da el raiting jajaja por eso lo veo”, “ Ya se notó q se les cayó el rating cuando Laura estaba calmada y de amiga de Lola. Súper fingida la actitud de Laura bozzo se ve q le dijeron q volviera con la actitud negativa”, son algunos de los comentarios en redes.