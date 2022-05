Laura Bozzo crítica rostro de Lucía Méndez y ella le dice: "Ella estaba frente a un espejo”

Laura Bozzo sigue dando de qué hablar en La Casa de los Famosos, pues hace días la conductora peruana causó controversia al arremeter en contra de Lucía Méndez, supuestamente por arruinar su rostro con tantas cirugías mientras que Verónica Castro se veía hermosa. Ante esto, Lucía Méndez no se quedó callada y le envió un contundente a La Señorita Laura.

Fue durante un reciente encuentro con la prensa que Lucía Méndez fue cuestionada sobre qué opinaba de las declaraciones que la presentadora de televisión lanzó sobre ella, donde criticó su rostro. La cantante mexicana aseguró que en un principio le dolieron los comentarios que hizo la conductora, a quien consideraba su amiga, pero después le pidió que se pusiera frente a un espejo antes de hablar de ella.

“Pues yo le respondo que cuando dijo eso ha de haber estado delante de un espejo, ¿no? Yo digo, porque véanme, ¿cómo me ven? Estoy bonita”, fueron las primeras declaraciones de la dive mexicana. Pero no fue todo, ya que Lucía Méndez aseguró frente a las cámaras que siempre había defendido a Laura Bozzo, situación por la que le extraña que critique su rostro.

“Pues yo nada más le digo a mi comadre que yo siempre la he defendido, toda la vida, y que me vea, que me vea, que no tengo nada. Y yo creo que cuando lo dijo ella estaba frente a un espejo, viéndose a ella misma”, expresó la estrella de televisión. Cabe mencionar que fue hace varias semanas cuando Laura Bozzo se atrevió a decir que la protagonista de Coralina se había echado a perder el rostro con procedimientos estéticos mientras que Verónica Castro estaba envejeciendo con dignidad.

Como era de esperarse, los comentarios de La Abogada de los Pobres se robaron toda la atención del público, pues aparte de que desde hace años es amiga de Lucía Méndez, la presentadora se puso de parte de Verónica Castro, quien también desde hace tiempo mantiene una rivalidad con Méndez.

Cabe mencionar que Lucía Méndez no ha sido la única famosa de la que La Señorita Laura ha hablado en La Casa de los Famosos, pues también la líder de Ventaneando, Paty Chapoy ha sido tema de conversación. A diferencia de Lucía Méndez, la Abogada de los Pobres aseguró que detestaba a la presentadora del programa de Tv Azteca.

“La detesto. Bueno en realidad no la detesto, pero cuando yo estuve en Azteca me ha hecho la vida imposible. Mandó a la gente que le teñían a ella para teñirme a mí y me quemaron toda la parte de aquí del pelo (señala la raíz) y fue a propósito”, señaló Laura Bozzo cuando recién ingresó a La Casa de Los Famosos.

