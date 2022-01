Latinos como Eva Longoria y John Leguizamo son pioneros de "Seen" de la Academia de Hollywood

La Academia de Hollywood, que entrega anualmente los premios Óscar, estrenó este lunes un programa de entrevistas dedicado al cine latino en el que estrellas como Eva Longoria, John Leguizamo y Edward James Olmos repasarán sus carreras.

La serie de entrevistas, titulada "Seen", estará dirigida por el cineasta argentino-estadounidense Nick Barili y podrá verse a través de la página web y del canal de YouTube de la Academia, informó la institución en un comunicado.

El primer episodio visitará la casa del colombiano John Leguizamo en Nueva York y repasará la evolución de los latinos en el mundo del espectáculo estadounidense, así como los estereotipos que el actor tuvo que enfrentar en sus inicios.

Más adelante, el programa estrenará otras entregas filmadas en Los Ángeles con Edward James Olmos, que dirige varias iniciativas educativas en la ciudad, y Eva Longoria, quien cursó un máster en Estudios Chicanos en la Universidad de Northridge en California.

Por otra parte, la Academia confirmó la semana pasada que un total de 276 cintas compiten para ser nominadas al Óscar a la mejor película del año, lo que supone el menor registro de los últimos 10 años debido a la pandemia. El listado oficial de nominados se conocerá el 8 de febrero.

Uno de los motivos que explica este importante descenso en el número de aspirantes es que el periodo de elegibilidad para esta edición es de tan solo 10 meses, ya que el año pasado, cuando se aplazó la gala a finales de abril, también se amplió el plazo a las películas estrenadas en enero y febrero de 2021.

Los Óscar se entregarán el 27 de marzo desde el mítico Dolby Theatre de Hollywood con una ceremonia que espera regresar al formato tradicional tras los meses duros de pandemia. EFE

A través de su cuenta oficial de Instagram, La Academia, dejó ver un poco de lo que será su programa con la aparición de los nombrados actores: "This is #AcademySeen with Nick Barili - an immersive new series featuring Hispanic and Latin[a/e/o/x] artists, including John Leguizamo, Edward Olmos and Eva Longoria.

"Click the Link in Bio to follow the series before the first episode of ‘Seen’ drops on Monday, January 24th on the official Oscars YouTube page."

(Esta es #AcademySeen con Nick Barili, una nueva serie inmersiva con artistas hispanos y latinos [a/e/o/x], incluidos John Leguizamo, Edward Olmos y Eva Longoria. Haga clic en el enlace en Bio para seguir la serie antes de que el primer episodio de 'Seen' salga el lunes 24 de enero en la página oficial de YouTube de los Oscar), se lee en Español.

Con información de EEUU CINE / Agencia EFE Los Ángeles (EE.UU.) / Fotografía Instagram Eva Longoria

