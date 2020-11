Las últimas palabras de Magda Rodríguez a Andrea Escalona

La repentina muerte de Magda Rodríguez ha dejado un gran vacío en el mundo del espectáculo. Famosos, amigos y conocidos se unieron a la pena que embarga a sus deudos.Como muestra de fortaleza y en honor a su madre, Andrea Escalona acudió al programa Hoy, el cual era producido por su madre y tía, Andrea Rodríguez para agradecer las muestras de cariño hacía la mujer que le dio la vida.

Sin embargo, después de salir del foro de Televisa, la presentadora de televisión fue abordada por los medios de comunicación, y en medio del dolor que la embarga decidió atenderlos, pues dijo que sabía que a Magda le gustaría que me detuviera a platicar. “Me paro con ustedes porque Magda los quiere mucho, siempre en el chacaleo siempre contó con ustedes, trabajaba de su mano y yo sé que a ella le gustaría que me detuviera a platicar con ustedes en estos momentos también”,dijo.

Durante la entrevista Andrea fue cuestionada sobre cuándo había visto por última vez a su madre a lo que la conductora señaló que la vio con vida el sábado. “(El sábado) antes de El Tenorio (obra teatral en la que participa) estuve con ella en su casa, me fui al teatro, había quedado de irme a dormir con ella porque no se sentía muy bien, no me especificaba de qué, pero simple y sencillamente tenía una carga de chamba en la semana y no se sentía muy bien", dijo Escalona.

Andrea señaló que momentos después su madre le canceló y le sugirió que se quedara en casa por precaución, pues temía que tuviera algo contagioso y mejor se vieran el domingo. " Luego me canceló y me dijo que mejor no, que no fuera a tener algo contagioso, que mejor nos viéramos el domingo".

La mañana del domingo y preocupada por su madre, Andrea le marcó a su celular pero la productora de Hoy no respondió, a lo que la conductora de Hoy le habló a la persona que le ayudaba a su madre, quien le informó que esta dormida. Andrea le pidió que la despertara, sin embargo, la trabajadora le dijo que tenía indicaciones de la productora que la despertará a las 11:00 a.m.

"El domingo le marqué y cuando le marqué no me contestaba, le hablé a Mayra que trabaja con nosotros, le dije que la fuera a despertar, me dijo ‘me dijo que la despertara a las 11:00’ , y yo ‘no, despiértala ahorita’, y ya fue que la encontró como la encontró y me fui corriendo de Santa Fe para San Ángel y llegamos mi tía y yo, que aquí está conmigo y ya”, dijo.

Escalona señaló que siempre recordará a su madre como una mujer que vivió la vida intensamente, amigable y que le gustaba ayudar a los demás. "Vivía al máximo, una mujer que comió, disfrutó, viajó, tomó, se divirtió, trabajó, hizo los programas que quiso, trabajo con quien quiso, una mujer súper familiar, una mujer de valores, nos enseñó a chambear y a seguir el legado, mi tita y yo estamos unidas, tenemos la vara muy alta, pero vamos a continuar con lo que ella nos enseñó, a trabajar", expresó.

La presentadora de televisión agradeció a Dios la manera en que su madre murió, sin dolor ni agonía . “Sólo por hoy, todos los días a seguir adelante, tenemos un compromiso de entrada familiar, somos muy unidas, somos una familia muégano y vamos a hacer lo que Magda quería, que es seguir trabajando, seguir dándolo todo y que ojalá a todos ustedes les encuentre la muerte como la encontró mi mamá: completamente viva y con muchas ganas de seguir adelante”, expresó.

“Ayudaba a todo el mundo, siempre trató de sumar, bien trabajadora, su oficina estaba abierta. Yo tampoco había visto algo así, de verdad, unas muestras de amor, de cariño. Le agradezco mucho a Diosito que no haya sufrido, que siempre estuvo con energía, que todavía estuvimos haciendo una canción aquí el viernes, yo todavía la vi el sábado y ni se lo noté, no le noté nada”, finalizó.

