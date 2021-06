Las condiciones de Mariana Seoane para caer redondita ante un hombre

Los admiradores de Mariana Seoane deben estar atentos pues la guapa actriz y cantante dio a conocer, por primera vez, cuales son las condiciones que debe tener un hombre para que ella le entregue su corazón y algo más.

La villana de la telenovela “Por ella soy Eva”, producción de Televisa, abrió su corazón y con la gran simpatía que tiene contó, sin restricciones, qué es lo que busca en una pareja y cuáles son las cualidades que debe tener un hombre para caer redondita.

Durante una entrevista en la sección “Sin filtro”, dentro del programa de Telemundo “Hoy Día”, Mariana Seoane reveló las condiciones que pide para enamorarse y también habló de sus relaciones anteriores y de lo que ha aprendido de ellas, pues ello le ha ayudado a ser la mujer que es hoy.

Lee también: Vive Karla Panini un desagradable regreso a la televisión y no ocultó su incomodidad

La “Niña buena” reconoció que también ha pasado por la etapa en la que buscaba la perfección en sus parejas, pero con el tiempo, y después de pasar por cuatro rompimientos en su relación anterior, ha entendido que una relación debe ser complementaria y aceptar a la persona como es, con todos sus defectos y aciertos.

“Fueron cuatro años de relación y cuatro veces terminamos. Él hizo lo humanamente posible porque funcionara, entonces era yo quien sentía algo en nuestra relación que no me hacía sentir plena”, reconoció en cámara la actriz de telenovelas.

Mariana Seoane abundó que actualmente tiene muy claro lo que busca en su vida y esto fue lo que dijo: “En este momento de mi vida necesito una persona que esté más a mi nivel espiritual, que caminemos la vida de otra forma. Él intentaba hacer mil cosas para que yo estuviera feliz, fue la persona más hermosa, me entregó su corazón totalmente”, dijo.

Sin embargo, no se sentía completa y decidió terminar todo, “es un acto de amor”, señaló. “Me gusta mucho mi libertad. Le huyo al compromiso. A mí me gusta enamorarme, me gusta sentirme viva, aprendí que lo que necesito es un compañero, un par, con muchos defectos igual que yo, pero alguien con quien yo pueda construir una vida en todos los aspectos. Alguien con quien me lleve perfecto en la convivencia, que no tenga problemas de comunicación”, enfatizó la intérprete de “Embrujo”.

Lee también: Renata Notni pelea en la cárcel en El Dragón que protagoniza con Sebastián Rulli

A la actriz de “La Suerte de Loli” no le impresionan los hombres guapos, por lo que señaló que lo que quiere es un hombre con personalidad y con mucha seguridad: “Quiero una persona que sea como yo, que sea independiente", remató.



A Mariana Seoane se le ha relacionado con varios famosos como Adolfo Ángel, el “Temerario mayor” y el actor Carlos de la Mota. Su relación más reciente fue con el abogado Gibrán Jiménez, con quien tuvo una relación de estira y afloja hasta que el hilo se rompió.