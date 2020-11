Las actuaciones no son para siempre en 'Crown', ni la de Lady Di

La serie de Netflix bajo el título de "The Crown" ("La Corona"), retrata los tiempos de la vida de una familia real muy moderna; lo que llama la atención de los espectadores. Pero para su selectivo elenco, significa el elevado, equivalente al trabajo de los conciertos en el transcurso de la evolución de la serie del gigante del streaming.

Claire Foy interpretó a la joven reina Isabel II de Gran Bretaña durante las dos primeras temporadas, con Olivia Colman interviniendo para trazar sus años intermedios la temporada pasada y en los 10 nuevos episodios que se lanzarán el domingo. Imelda Staunton asciende al trono para los dos últimos capítulos.

Cuando Diana Spencer hace su entrada fundamental esta temporada, ambientada en gran parte en la década de 1980, es Emma Corrin en la parte opuesta al Príncipe Carlos de Josh O'Connor. El trabajo de Corrin es uno y está hecho: Elizabeth Debicki asume el control en las temporadas cinco y seis como la princesa Diana, que se dirigirá a la tragedia, frente a un nuevo Charles aún por anunciar.

Un papel en "The Crown" es similar a una batuta de carrera de relevos destinada a ser entregada, dijo Helena Bonham Carter, de regreso para su segundo giro como la tempestuosa princesa Margaret. El actor se encuentra entre Vanessa Kirby (temporadas uno y dos) y Lesley Manville, quien llevará a Margaret a través de la línea de meta.

"Estoy muy triste de que haya terminado, pero es hora de que alguien más la interprete en algún momento ... Es simplemente un gran regalo de papel", dijo Bonham Carter durante una entrevista conjunta con Colman y Tobias Menzies. regresando como el Príncipe Felipe.

Colman calificó el casting de Staunton como “increíble”, luego sugirió que la recién llegada podría eclipsarla. “Es casi, 'desearía que no fuera del todo buena'”, dijo sonriendo. Eso llevó a Bonham Carter a predecir una batalla de estrellas después de que termine la serie.

“Califique a sus Margaret, califique a sus reinas, califique a su Philips”, dijo, comparándola con “quién lo usó mejor” críticas de moda de celebridades.

Se le preguntó a Colman si tenía algún consejo para su sucesor. Su concisa respuesta: “Buena suerte. La peluca pica".

El director de casting de "The Crown", Robert Sterne, dijo que el cambio de actores no estaba predeterminado cuando comenzó a trabajar con el creador y escritor de la serie Peter Morgan.

Las actuaciones no son para siempre en 'Crown', ni la de Lady Di. Foto: AP

Era una pregunta abierta "si los actores envejecimos a lo largo de su vida o si fuimos audaces y elegimos cada vez", dijo Sterne en una entrevista. Elegir esta última opción significó una serie de desafíos y oportunidades, para el espectáculo y su desfile de actores.

“Pasas mucho tiempo mirando fotografías e imágenes de personas en etapas particulares de su vida” para encontrar el actor adecuado para retratarlas en una etapa particular de sus vidas, dijo. Luego invocó la analogía de la carrera de relevos al citar otra parada clave.

“También hay que tener en cuenta la forma en que lo retrató ese actor anterior. ¿Quién crees que puede tomar esa batuta y correr con ella? " dijo, que describió como una reinvención del papel "pero con suerte no de una manera discordante".

Cada movimiento, especialmente un cambio importante de reparto, es crítico para la popular serie que supuestamente costó más de $ 100 millones solo en sus dos primeras temporadas.

Los actores, incluidos los ilustres, se han complacido en aceptar herencias. Colman llegó a "The Crown" después de ganar un premio de la Academia y otros honores por "The Favourite" de 2018, en la que interpretó a una monarca británica mucho antes, la reina Ana.

Staunton fue nominada al Oscar por "Vera Drake"; Manville por "Phantom Thread"; Bonham Carter por "El discurso del rey" y "Las alas de la paloma", y Jonathan Pryce, el futuro príncipe Felipe, por "Los dos papas".

John Lithgow, otro nominado al Oscar y un estadounidense poco común en el elenco principalmente británico, tenía el papel del líder político Winston Churchill para él solo y obtuvo un premio Emmy por ello.

Todos aquellos que desempeñan el papel fundamental de Isabel son capaces de transmitir "una mujer común en circunstancias extraordinarias", dijo Sterne sobre la reina retratada en "The Crown".

Requiere un actor “que pueda llevarte con eso, hacerte sentir por ellos y creer en la realidad. Todos son realmente extraordinarios en eso”, dijo. Foy ganó un Emmy 2018 por su actuación.

También hay espacio en el árbol genealógico real para talentos más jóvenes y menos familiares, como Corrin y Erin Doherty, que interpreta a la luchadora hija de la reina, la princesa Ana, y resultó ser una revelación.

"Los actores tendrán una conexión increíble con este personaje que no ves venir", dijo Sterne. Cuando Doherty hizo la audición, “simplemente tenía una gran conexión con ese personaje. Había visto muchos videos de YouTube (de Anne) y dijo: 'Amo a esta mujer, solo la conozco, creo que es genial'.

Doherty cumplió en la prueba y en la serie con un desempeño "realmente excelente", dijo Sterne.

El veterano del reparto, que ganó tres premios Emmy por su trabajo en “Game of Thrones” de HBO y un trofeo de 2018 por “The Crown”, se encontró a sí mismo saltando a la audición de Corrin. La aclamada escritora Morgan la puso en aprietos ("The Queen", "Frost / Nixon") para cantar "All I Ask of You" de Andrew Lloyd Webber.

Sterne solicitó una versión de karaoke en una computadora y se ofreció a cantar. "Ella se sonrojó mientras lo hacía, y la cantó de manera completamente hermosa", relató Sterne. "Fue increíblemente dulce y en cierto modo encapsuló el espíritu de Diana que estábamos buscando ... Pensé, 'Bueno, esta parte no va a ir a ningún otro lado ahora'".

O'Connor dijo que disfrutó de su tiempo en la serie, incluso despedirse de un papel que sabía que no era para siempre, al igual que con las obras de Shakespeare.

“Si interpretas a 'Hamlet', sabes que hay 100 personas que han interpretado a Hamlet antes que tú, van a haber 100 personas después de ti”, dijo O'Connor. "Y todos lo harán de manera diferente, y esa es la alegría".

Con información de Lynn Elber / Agencia AP / Fotografía AP

