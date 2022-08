"Las Pelotaris", primera serie para ViX+ de Mediapro y Televisa Univision con Zuria Vega

Una nueva serie para ViX+ bajo el título de "Las Pelotaris", es el primer proyecto de ficción que será fruto de The Mediapro Studio y TelevisaUnivision para la plataforma premium bajo demanda. Y tras ser rodada en México los primeros capítulos, desde hace unos días, staff de producción y elenco se mudaron a España.

Con Marc Cistaré como creador y Jesús Rodrigo como director, "Las pelotaris" narra la historia de tres mujeres que luchan por cumplir sus sueños en un mundo dominado por hombres, a las que darán vida la mexicana Zuria Vega y las españolas Claudia Salas y María de Nati, a las que se une la colombiana Viviana Serna.

Cistaré, guionista, director y productor y 'showrunner' de la serie ha señalado que "Las pelotaris" es la historia de unas mujeres "soñadoras y luchadoras, pero sobre todo, pioneras".

"Mujeres que se enfrentaron a los prejuicios para vivir en plenitud su profesión y su vida, (que fueron) admiradas a la par que odiadas, porque hicieron lo que se suponía que no debían hacer. A ellas queremos rendir tributo con esta serie", ha señalado.



La serie, que trasladará a los espectadores a los años 20 del siglo pasado, inició sus grabaciones en México en locaciones icónicas, como el Zócalo capitalino o el Gran Hotel Ciudad de México, así como el pueblo mágico de Tepoztlán y el paradisiaco enclave de Las Estacas.

La producción se ha trasladado ahora a España, donde continúa el rodaje en Madrid y Guadalajara, con especial relevancia de los escenarios localizados en el País Vasco, lugar de origen del juego de pelota. "Las Pelotaris" cuenta la lucha de tres jugadoras de pelota que intentan alcanzar sus sueños superando los prejuicios y ataduras dominantes en los años 20 del siglo pasado, cuando los hombres acaparaban todo el poder.

Chelo, Idoia e Itzi son exitosas deportistas que asumen las consecuencias de romper moldes en un mundo donde la ambición y la libertad sexual estaban negadas para el género femenino.

La serie cuenta con un reparto internacional de importante presencia femenina, por Vega, Salas y María de Nati, mientras la colombiana Viviana Serna será Rosa, otra jugadora de pelota vasca.

Cistaré encabeza un equipo de guionistas compuesto por Adriana Rivas ("Vis a Vis", "Estoy vivo", "Águila Roja"), Javier Naya ("El barco", "Rabia") y la mexicana Anaí López ("XY", "Bienvenida realidad", "Infames").

Jesús Rodrigo será el encargado de dirigir los ocho capítulos de que consta la serie, que tiene como director de fotografía a Chechu Graf ("Toc, Toc", "Campeones") y a Fernando González ("La casa de papel", "Águila Roja") a cargo de la ambientación como director de arte.

Con México y España como escenarios del rodaje, la serie cuenta con Laura Fernández Espeso, Javier Pons y el propio Cistaré en la producción ejecutiva -por parte de The Mediapro Studio- y con Natalia Echeverri y Gabriela Remirez por parte de ViX+.

El siguiente proyecto de esta alianza será "La sangre y la Gloria", una docuserie creada por Juan Villoro y dirigida por Everardo González, que investiga a reconocidas figuras del deporte mexicano y su relación con el mundo del crimen, ya sea como víctimas o como protagonistas. EFE

Con información de TELEVISIÓN SERIES / Agencia EFE Madrid, España / Fotografía Instagram Zuria Vega

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!