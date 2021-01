Las Barras Praderas promocionan Cobra Kai de Netflix

Tío Netflix suele lanzar campañas publicitarias de sus series de impacto a nivel mundial adaptadas a nuestro país y el resto de Latinoamérica, está vez la plataforma de streaming se apoyó del popular instructor y fundador del gimnasio ‘Barras Praderas’, Paul Villafuerte, conocido por su frase: “sin miedo al éxito, papi”, para promocionar la serie Cobra Kai.

Con motivo de la tercera temporada de la serie Cobra Kai, de Netflix, la cual ya está disponible desde el 1 de enero, la plataforma digital de contenidos audiovisuales lanzó un promocional en la que aparece Paul Villafuerte, líder de ‘Barras Praderas”.

En sus diferentes redes sociales, Netflix publicó un video en el que Villafuerte es el encargado de maneja el dojo de Cobra Kai, pero en lugar de eso, se llama el ‘dojo del mamado’.

“Cobra Kai: El dojo del mamado. Si Cobra Kai dice ‘No mercy, yo digo ‘Sin miedo al éxito, papi’, dice la publicación de Netflix, en donde aparece un joven hablando con Villafuerte a quien llama coach, pero éste le dice: “yo no soy tu coach, soy tu sensei”.

En el video de dos minutos y medio, Paul aparece actuando y hablando sobre cómo lo ha tratado la vida, pues recordar que sufrió un accidente que lo dejó inválido al perder su pierna izquierda y la movilidad de su brazo izquierdo, pero salió adelante gracias a su fuerza de voluntad y ejercicio físico.

“La vida fue muy perra conmigo, carnal. Pero Cobra Kai me enseñó a ser perro con la vida”, dice el líder de ‘Barras Praderas”.

Paul Villafuerte aparece también gritando sus frases motivacionales a sus alumnos del dojo, como: “Silencio”, “los veo frescos”, “¡Piensa en tu ex papito, ándale muñeco!”, “Es sin miedo al éxito”, “Limpio” , “Perro”, y “Hágalo bien”.

Además, señaló que las Cobras de Pradera era el único dojo oficial de ‘Cobra Kai’ en México, y además el único bendecido por el sensei mayor, John Kreese, personaje que da vida en la serie el actor Martin Kove, y quien le dedica unas palabras a Paul.

“Sí, Paul es un ejemplo, de lo que es un verdadero Cobra Kai, es fuerte, es resilente y sin duda no le ha mostrado piedad a nada ni nadie. Yo casi caigo en un puente repleto de cobras, pero este hombre enfrentó la muerte. Él es el verdadero badass”, dice el actor en su mensaje, terminando con la frase en español: “sin miedo al éxito, papi”.

Netflix ha empleado este tipo de promocionales anteriormente como lo hizo con la serie ‘Stranger Things’, en las que actuaron la Chilindrina y Jaime Maussan; así como Itatí Cantoral como Soraya Montenegro para la serie ‘Orange is the new black’, entre otras.

‘Cobra Kai’, ha sido todo un éxito está basada en la franquicia de películas de ‘Karate Kid’, y cuenta con las actuaciones de los personajes originales, así como de una nueva generación, en los que destacan: Ralph Macchio, William Zabka, Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Gianni Decenzo y Martin Kove.